Greg Michel es acusado de violencia física y psicológica por parte de su pareja: "Tenía mucho miedo"

Un nuevo caso de violencia sacude 'Chollywood' y es que esta vez se trata del belga Greg Michel quien habría violentado físico y psicológicamente a su pareja quien decidió contar su verdad en el programa de "Magaly TV La Firme".

La jovencita se mostró bastante afectada tras mostrar chat y audios que dejarían mal parado al ex chico reality quien ya ha sido acusado por violencia por parte de sus ex parejas.

El día de ayer miércoles 10 de julio una nueva denuncia pública sorprendió a los televidentes tras las crudas declaraciones que ofreció Maryjane Ramírez en contra de Greg Michel.

En el programa de Magaly Medina se mostraron todo tipo de pruebas que señalan al deportista como agresor en contra de la modelo de tan solo 19 años.

Maryjane Ramírez visito el set de la 'Urraca' acompañada de su abogada en donde confesó que ya había denunciado el año pasado a Greg, sin embargo, aparentemente por temor decidió retirar la denuncia.

Es así que ahora decidida y respaldada por su familia tomó la decisión de contar su verdad y denunciar al belga quien según su testimonio la tenía amenazada.

"Yo tenía mucho miedo, incluso no quería salir a hablar porque amenazó a mis padres, me amenazó a mí y temo lo que me pueda llegar a hacer" , dijo la modelo bastante preocupada.

Incluso, afirmó que el deportista la había amenazado con interferir en su sueño de convertirse en Miss Perú por lo que Maryjane se sentía atada de manos para confesar el maltrato físico y psicológico que venía atravesando.

Ramírez también reveló que tuvo que soportar humillaciones, infidelidades, golpes e insultos por parte de Michel. Cabe resaltar que ambos se hicieron pareja cuando la modelo apenas tenía 17 años.

Por otro lado, la madre de la agraviada Mónica Fosanato fue quien mostró la pruebas del maltrato al que era sometida su hija en repetidas oportunidades.

"De ahí empezaron todos sus problemas. Con 17 años él se la lleva a Lima. Nunca lo he conocido, no he conversado con él hasta hace una semana y media. Mi hija siempre me llama por teléfono diciendo: 'Greg me pega, me bota, me cachetea, le tira puñetes", contó la madre de la joven.