Greg Michel afirma que no le importa la denuncia de Maryjane Ramírez: "Solo busca TV"

En las últimas semanas, Maryjane Ramírez se encuentra avanzando con la denuncia de agresión física y psicológica contra su expareja Greg Michel. Ante ello, el modelo belga respondió por medio de un mensaje con un reportero del programa 'Amor y Fuego'.

Greg Michel responde

En el programa de Magaly Medina, se dio a conocer que la modelo Maryjane Ramírez se encontraba en una comisaría denunciando a Greg Michel. La joven contó que ha sido víctima de varias agresiones físicas y psicológicas de parte de su expareja. Aunque el año pasado, lo denunció habría vuelto meses después y el maltrato continuaba.

Ahora, Rodrigo González de 'Amor y Fuego' reveló la conversación que tuvo su reportera con el modelo belga. Donde afirmó que no estaría interesado en responder o hacer caso a las acusaciones de su expareja Maryjane, ya que según él estaría buscando tener pantalla.

"No, de parte de ella no. La gente saca sus propias conclusiones, no deberían dar credibilidad a gente mediocre que solo busca TV", afirma Greg y la reportera le pregunta: "Te estoy preguntando directamente si maltrataste física o psicológicamente a Maryjane?" y él lo niega: "No hay maltrato físico, nunca hubo de mi parte, ya lo dije en tu programa, ya una vez".

Respuesta de Greg Michel sobre denuncia de Maryjane Ramírez en 'amor y fuego' pic.twitter.com/yL01fVUSIT — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) February 6, 2025

"En los audios te expresas muy mal", comenta la reportera y Michel responde: "Claro, porque tergiversa todo, yo ese día fui el que no quiso tocarla para nada. Bro está enferma no solo mentalmente sino íntimamente no deseo hablar de personas que no suman. Ella fue la que me arrojó orina. Esta mal la chica y no hablaré nada más sale diariamente con hombres distintos, si investigan bien se darán cuenta como vive en Lima sin trabajar, justicia divina se llama".

Maryjane afirma que necesita apoyo psicológico

Para las cámaras de 'Amor y Fuego', Maryjane Ramírez declaró que ha tenido un apego emocional con Greg Michel, aunque no lo amaba seguía con él. Afirma que está llevando terapia psicológica.

"La verdad yo ya no sentía atracción por él, sentía que no lo amaba, pero al mismo tiempo quería estar con él. A veces no entendía lo que pasaba, pero no estaba con él lo extrañaba, cuando estaba con él me hostigaba demasiado", expresó.

Finalmente, se encuentra avanzando la denuncia de Maryjane contra Greg Michel. Hasta el momento, el modelo belga afirma que no tiene interés de darle importancia a la joven, ya que afirma que solo quiere llamar la atención de las cámaras de TV.