Laura Bozzo y Alfredo Adame sorprenden con un beso en La Casa de los Famosos

El estreno de La Casa de los Famosos All-Stars sorprendió a la audiencia con la participación de figuras polémicas como Laura Bozzo y Alfredo Adame, quienes protagonizaron una de las rivalidades más mediáticas en los últimos años. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que ambos dejaran atrás sus diferencias y sellaran su reconciliación con un beso, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante el primer día de competencia, Bozzo y Adame participaron en un reto en la piscina, donde un comentario del actor parecía presagiar un nuevo enfrentamiento. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el conductor explicó sus palabras y mostró una actitud amigable hacia la presentadora peruana.

"¿Soy vieja, no? Ya empezaste. No me hables así", reclamó Laura Bozzo. A lo que Adame respondió: "No, no, eso es lo que piensas tú. Digo 'acto de humanidad' para que no te caigas al agua", dejando en claro su intención de ayudarla.