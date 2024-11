Greissy Ortega revela planes de MATRIMONIO y familia junto a Randol Pastor: "Una boda real"

Greissy Ortega está viviendo un momento dulce en su vida amorosa al lado de Randol Pastor, el cuñado de Erick Elera. En una reciente entrevista, la exbailarina colombiana reveló que no solo está pensando en casarse, sino que también sueña con formar una familia y tener un hijo.

"Me siento tranquila, bien y muy feliz. Siento mucha paz, al igual que mis hijos la tienen" , afirmó con una sonrisa. Destacó lo importante que es para ella el apoyo que recibe de su pareja.

"La convivencia con Randol va bien, es un chico que me ayuda mucho, está pendiente de mí cuando estoy triste o feliz, me cocina y hace de todo para verme feliz" , añadió para Trome, dejando claro que Randol es más que solo un compañero.

Planes de familia y matrimonio. Uno de los grandes sueños de Greissy es convertirse en madre nuevamente.

Respecto a su posible boda, Greissy subrayó que será una celebración auténtica. La colombiana se mostró emocionada por la idea.

Greissy también reflexionó sobre su pasado y las dificultades que ha enfrentado. La exbailarina ha estado lidiando con el proceso de divorcio de Ítalo Villaseca y no oculta su deseo de cerrar ese capítulo.

"Eso (los papeles del divorcio) lo está viendo mi abogado. Más allá de si me caso con Randol o no, soy la más interesada en no seguir casada con un tipo como ese. Pronto habrá novedades bonitas.", comentó con firmeza.