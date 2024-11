Tula Rodríguez decide vender casi toda su ropa y confiesa el motivo: ¿Qué pasó?

Tula Rodríguez ha sorprendido a todos sus seguidores con una inesperada decisión: ha decidido poner a la venta casi toda su ropa, incluyendo la de su hija. A través de sus redes sociales, la popular conductora de televisión compartió los motivos detrás de esta drástica medida y reveló una confesión que dejó a muchos intrigados.

En un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, Tula Rodríguez mostró la ropa y los zapatos que estará vendiendo en los próximos días.

La famosa conductora habló sobre su acumulación de prendas y cómo ha llegado a este punto. "Voy a comprar solo cuando necesite algo, ya no voy a acumular. Por eso, vamos a hacer un cambio para todo" , afirmó, dejando claro que está lista para una nueva etapa en su vida.

Reflexiones sobre su acumulación. Tula no se detuvo ahí. La actriz peruana también mencionó que la mayoría de las prendas que está vendiendo están en excelente estado.

"No es por nada, pero la ropa está nueva, casi nueva, nada usadísimo. Y porque cuando algo me gusta, no vale burlarse", dijo, defendiendo su estilo.