Christian Cueva y Pamela Franco ya no se ocultan: Su primera salida pública tras oficializar (VIDEO)

El romance entre Christian Cueva y Pamela Franco está robando todas las miradas. Después de que el futbolista de Cienciano le declarara su amor a la cantante, ambos fueron captados disfrutando de una salida romántica. Las cámaras del programa "Magaly TV: la firme" no tardaron en interceptarlos para preguntarles sobre su nueva relación.

Christian Cueva y Pamela López fueron vistos saliendo juntos de un local. Aunque no estaban tomados de la mano, la felicidad en sus rostros era inconfundible. Esta fue su primera salida pública como pareja, y se les pudo ver caminando juntos, disfrutando de su compañía.

Después de su romántica velada, se subieron a la camioneta de Cueva, que estaba escoltada por su equipo de seguridad.

En el adelanto del programa de Magaly Medina, se prometió mostrar más sobre la nueva vida de esta pareja que ya no se oculta.

Christian Cueva ha sido muy claro con sus sentimientos. El pasado 4 de noviembre, durante una transmisión en un programa de streaming, sorprendió a todos al hacerle una declaración de amor a Pamela.

"La amo con toda mi alma" , dijo Cueva, mientras le enviaba un ramo de rosas con una tarjeta que simplemente decía "C. C.".

Este gesto romántico dejó a Pamela emocionada y sorprendida, mostrándose nerviosa ante el amor de su nuevo novio. El futbolista también habló sobre el apoyo que le brinda a la cantante en su carrera.

Pamela Franco, por su parte, no pudo ocultar su felicidad. Cuando se le preguntó sobre cómo se sintió al escuchar la declaración de amor de Cueva, ella respondió nerviosa.

"Es que no sé qué decir... me dejó fría, siempre me pone así" , señaló. Su risa nerviosa demostraba lo feliz que estaba con la situación.

Además, al hablar sobre su primer beso en público, la cantante admitió que no lo rechazó. "No lo he rechazado, él me pone nerviosa", comentó entre risas, mostrando que el amor entre ambos está floreciendo.