¿Grita su soltería? Tilsa Lozano se luce en cumpleaños de su amiga y sin rastros de Jackson Mora

Tilsa Lozano ha decidido disfrutar su vida de soltera en medio de la polémica por las supuestas infidelidades de Jackson Mora. La exconejita de Playboy fue captada celebrando en la fiesta de cumpleaños de una amiga sin la presencia de su esposo, lo que aviva rumores de separación.

El programa Magaly TV, La Firme difundió imágenes de Tilsa bailando y riendo en la reunión, rodeada de amigas y disfrutando de la música. Su actitud despreocupada ha generado comentarios sobre el estado de su matrimonio con el empresario, quien fue señalado por haber estado con otras mujeres en un viaje a Colombia.

Jackson Mora se encuentra en el ojo del huracán luego de que se filtraran rumores de su presunta deslealtad. A pesar de las especulaciones, el peleador de MMA no ha dado declaraciones al respecto. Mientras tanto, Tilsa sigue compartiendo en redes sociales su tiempo con amigos y sin señales de reconciliación.

El escándalo ha traído a la memoria el enfrentamiento que tuvo Tilsa con Olinda Castañeda años atrás. La modelo aseguró en su momento que Jackson Mora le fue infiel con Tilsa cuando aún mantenían una relación, lo que generó una gran polémica en la farándula peruana.

Olinda incluso llegó a advertirle públicamente a Tilsa sobre la personalidad del empresario, afirmando que era un hombre poco confiable. Ahora, con los recientes rumores de infidelidad, muchos han recordado sus palabras.

Según reveló un empresario colombiano, Jackson Mora estuvo con una mujer en un hotel en Colombia, donde incluso los reporteros de Magaly confirmaron su estadía en aquel lugar por medio de una llamada. Así mismo, contó lo que el boxeador le dijo a la 'Vengadora' sobre aquella noche que no le contestó.

"Le pregunté a la mañana siguiente cuando almorzamos juntos qué le decía a su esposa, porque estaba tan tranquilo, o sea acababa de amanecer con otra mujer y se iba a ver con su esposa en otro país y simplemente me dijo 'tranquilo', que no, que él le había dicho que se quedó dormido y ya que no pasaba nada", reveló.