Guty Carrera revela sus deseos de convertirse en padre: "Quiero formar mi propia familia"

El popular Guty Carrera se hizo conocido por formar parte de EEG y ser expareja de Melissa Loza. Actualmente, se encuentra trabajando en México donde se ha ganado el cariño del público, pero ahora estaría pensando en poder formar una familia propia.

En una entrevista con Verónica Linares, el chico reality Guty Carrera estuvo contando su vida y sorprendió al revelar un detalle muy personal. El joven respondió las preguntas de sus seguidores, donde afirma que sí desea convertirse en padres y su sueño es formar una familia feliz.

"En algún momento, claro. Es uno de mis sueños formar una familia, quiero tener dos hijos y la parejita (hombre y mujer). Siempre he sido una persona como muy familiar, me encanta. Así que quiero formar mi propia familia y que incluya un animal, un perrito. (Quieres una casita feliz) me encanta, de historieta, de dibujito y ojalá se pueda lograr. Hoy en día es muy difícil" , expresó.

Esta noticia sorprendió a sus seguidores, ya que estaría seguro de poder encontrar ese sueño en México. Aunque, la periodista Verónica Linares expresó que si no lo ha logrado tenerlo hasta hora porque se aburriría rápidamente de sus relaciones amorosas, pero Guty Carrera lo negó rápidamente.

"No, todas mis relaciones han sido largas, no me aburro rápido al contrario, estoy en una relación y ahí estoy de cabeza, me someto", añadió.