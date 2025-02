Hija de Ana Paula revela cómo se lleva con Paolo Guerrero y hace pedido: "Quiero una hermana"

Paolo Guerrero y la brasileña Ana Paula Consorte tienen una relación de muchos años, aunque han tenido muchos problemas parecen estar estables. Ahora, la bailarina junto a su hija mayor han visitado un programa de Tv, donde la pequeña reveló muchas cosas.

Ana Paula Consorte y su hija Manuela estuvieron hoy en el programa de 'Mande Quien Mande', donde estuvieron de jurado en un concurso de baile y bikini. Luego de ello, la pequeña de 12 años estuvo en una entrevista donde terminó revelando que le encanta la televisión y estaría pensando en convertirse en artista de grande.

"Me gusta mucha la televisión, todas las redes, grabar videos, sacar fotos. Sí, tengo permiso. Tal vez cantante, actriz, no sé", expresó. Además, agregó que le ha gustado mudarse a este país: "Me gusta mucho Perú, todo muy bien. Es un nuevo país, todo diferente, pero me estoy acostumbrando y mi cumple fue muy divertido".