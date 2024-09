Hijo de Antonio Pavón expone a su mamá Sheyla Rojas en entrevista: "Le tienen que pagar"

El pequeño Antoñito, hijo del torero Antonio Pavón y de la influencer Sheyla Rojas, ha sorprendido a todos con su sinceridad en una reciente entrevista familiar. Durante un segmento de "Magaly TV La Firme", el niño de 11 años dejó al descubierto por qué su madre no quiso aparecer en la grabación, generando risas y asombro.

Mientras Antonio Pavón, Antoñito y Joi Sánchez, la pareja de Antonio, eran entrevistados, el presentador preguntó por qué Sheyla Rojas no se unió a ellos.

Antoñito, sin dudarlo, respondió: "Porque le tienen que pagar, sino, no". Esta frase provocó risas en el set y mostró el carácter divertido del pequeño, que no tiene reparos en hablar con sinceridad sobre su madre, quien ahora vive en México, pero estaba de visita en España en ese momento.

La buena relación entre padre e hijo. Antoñito también aprovechó la ocasión para hablar sobre su amor hacia su padre.

Joi Sánchez, una figura materna en su vida. El niño no se olvidó de mencionar a Joi Sánchez, quien también ha tenido un papel importante en su vida.

Sheyla Rojas ha estado en España, tratando de pasar más tiempo con su hijo. Afortunadamente, los conflictos del pasado entre Antonio y Sheyla han quedado atrás.

Un futuro en la medicina. A pesar de su corta edad, Antoñito ya ha comenzado a pensar en su futuro. "Como yo me he operado muchas veces, siempre he pasado mucho tiempo con los médicos de pediatría, he hablado con ellos, por eso me interesa mucho la pediatría", reveló.