Ignacio Baladán y Natalia Segura se casaron por bienes separados: "Evita problemas en el futuro"

Ignacio Baladán y Natalia Segura sorprendieron al anunciar su boda civil en Medellín, realizada a finales de 2024. Tras el enlace, la pareja llegó a Perú para participar en un programa de televisión, donde compartieron detalles de esta nueva etapa y explicaron sus decisiones poco convencionales en torno a su matrimonio.

Una de las revelaciones que más llamó la atención fue su decisión de optar por independencia patrimonial. Este acuerdo, aunque inusual, refleja la visión práctica de la pareja, quienes consideran que es una medida que previene conflictos y asegura estabilidad en caso de futuros imprevistos en su relación.

Natalia Segura, reconocida influencer colombiana, y el chef uruguayo Baladán, también compartieron su entusiasmo por el próximo nacimiento de su hijo, Lucca. Este acontecimiento marca un nuevo capítulo en sus vidas, donde ambos han demostrado tener objetivos claros como pareja y familia.

Además, enfatizaron la importancia de construir juntos su patrimonio, pero manteniendo la equidad en sus ganancias. Según explicaron, este enfoque les permitirá gestionar sus recursos de manera justa y organizada, asegurando que cada aporte se valore en su justa medida dentro del crecimiento familiar.

La influencer Natalia Segura ha causado revuelo al anunciar que no celebrará un baby shower para su primer hijo con Ignacio Baladán. A través de su cuenta de Instagram, la figura pública compartió su decisión, sorprendiendo a sus seguidores y rompiendo con la tradición que muchos influencers suelen seguir.

En un momento de sinceridad, Natalia explicó que prefiere evitar el estrés que conlleva la organización de un evento de gran magnitud. La pareja, que ya reveló el sexo de su bebé, se encuentra emocionada por esta nueva etapa, pero ha decidido priorizar su bienestar y el de su relación.

"Si les soy honesta, creo que no, no, no. Que cuento de baby shower y cuento de revelación, ya no más. Es más, los eventos grandes, los eventos deberían estar contraindicados para las relaciones. Eso es mucho estrés, les juro que ni de la relación disfruta uno en esos días", afirmó Segura en un primer momento.