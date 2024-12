Natalia Segura descarta baby shower con Ignacio Baladán y revela el motivo: "Les soy honesta"

La influencer Natalia Segura ha causado revuelo al anunciar que no celebrará un baby shower para su primer hijo con Ignacio Baladán. A través de su cuenta de Instagram, la figura pública compartió su decisión, sorprendiendo a sus seguidores y rompiendo con la tradición que muchos influencers suelen seguir.

En un momento de sinceridad, Natalia explicó que prefiere evitar el estrés que conlleva la organización de un evento de gran magnitud. La pareja, que ya reveló el sexo de su bebé, se encuentra emocionada por esta nueva etapa, pero ha decidido priorizar su bienestar y el de su relación.

En un reciente intercambio con sus seguidores en Instagram, la influencer Natalia Segura abordó una de las inquietudes más frecuentes respecto a su embarazo: la realización de un baby shower. Su respuesta fue contundente y sorprendió a muchos, ya que, a diferencia de lo que muchos anticipaban, la exintegrante de 'La casa de los famosos' optó por no celebrar una fiesta para dar la bienvenida a su bebé.

"Si les soy honesta, creo que no, no, no. Que cuento de baby shower y cuento de revelación, ya no más. Es más, los eventos grandes, los eventos deberían estar contraindicados para las relaciones. Eso es mucho estrés, les juro que ni de la relación disfruta uno en esos días", afirmó Segura en un primer momento.

En ese sentido, explicó que este tipo de celebraciones, que son vistas como alegres por muchos, también genera cierto estrés a la pareja. Por ella, la colombiana optó por seguir disfrutando del momento con Ignacio Baladán descartando un baby showe.

"Obviamente, tienen que tomar decisiones, hay cosas en las que están de acuerdo, cosas en las que no están de acuerdo, hay días en los que no están de acuerdo. No, no. Como que ganas de Baby Shower no tenemos", expresó.