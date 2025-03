¡Impresionante! Revelan la exorbitante cifra que ganaría Mayra Goñi por presentación

La actriz y cantante Mayra Goñi ha estado en el centro de la atención mediática tras su regreso a la música y su cercanía con el streamer Neutro. En medio de esta exposición, se reveló la suma que cobra por presentación, lo que ha generado diversas reacciones en el mundo del espectáculo.

Durante un informe reciente del programa "Todo se Filtra", conducido por Kurt Villavicencio, más conocido como 'Metiche', se dio a conocer que la artista está generando ingresos considerables con sus conciertos. Según información proporcionada por su mánager, Mayra cobra 4,500 dólares más IGV por una presentación de 40 minutos, lo que equivale a aproximadamente 16,400 soles.

Los cálculos realizados por la producción del programa estiman que Mayra Goñi percibiría alrededor de 22,500 dólares al mes si realiza entre cuatro y cinco presentaciones, es decir, aproximadamente 82,200 soles. Esta cifra ha causado sorpresa entre el público y también críticas

Tras conocerse la cifra que estaría ganando Mayra Goñi, la reacción de 'Metiche' no se hizo esperar. El conductor dudó en cuestionar el precio que la actriz y cantante está solicitando por sus presentaciones, señalando que su trayectoria musical es limitada.

"Seamos sinceros, carrera de cantante no tiene. Lo único que yo conozco que hace bien es actuar. ¿Cuántas canciones propias tiene? ¿Tres o cuatro? Eso son 20 minutos de show y luego puro cover. Para eso, me voy al karaoke", expresó el conductor

Durante el mismo programa, Kurt Villavicencio también opinó sobre la relación entre Mayra Goñi y los streamers con los que se la ha visto últimamente, como Neutro. Según el conductor, esta cercanía no sería más que una estrategia para generar contenido y facturar más.

"Lo que le está ayudando ahora es su vínculo con Neutro. A mí no me van a hacer el cuento, porque ella enamorada de Neutro no está, y él solo está enamorado de la plata. Tanto Neutro como Dealis y Cristorata, y todos los que están apareciendo, buscan facturar", señaló.