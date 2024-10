¡Increíble! Greg Michel retoma su relación con joven de 19 años que lo denunció por violencia doméstica

Greg Michel vuelve a estar en polémica debido a que el programa de Magaly Medina expuso que el ex chico reality ha retomado su relación con la ex reina de belleza Maryjane Ramírez, quien hace unos meses lo denunció por haberla agredido física y psicológicamente durante el tiempo que tuvieron una relación.

En la mas reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', fue la propia madre de la ex Miss Teen quién contó que su hija ha vuelto a caer en las garras de el deportista, por lo que ella está sumamente decepcionada e indicó que no desea saber nada sobre Maryjane.

"'Ahora estás con ese viejo asqueroso', le empecé a decir. Si me está escuchando dile que es un viejo asqueroso, drogadicto, no te da vergüenza después de qué ha dicho prácticamente que te acuestas con los hombres por dinero dinero. 'De aquí no me llames, si ese hombre te está pegando, te está matando no me llames, porque tú nunca nunca vas a aprender, ya no quiero saber nada más de ti'", expresó la madre de la modelo en conversación con un reportero de la 'Urraca'.