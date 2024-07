¡Indignante! Greg Michel acosaba a su exnovia 'yapeándole' 10 céntimos: "Tienes 18 ¿y cuántos hombres?"

Greg Michel está en el ojo de la tormenta luego de ser denunciado por agredir física y psicológicamente a su exnovia Maryjane Ramírez. Sin embargo, ahora han salido más pruebas de la tormentosa relación que llevaban, ya que la joven mostró capturas de pantalla donde se puede ver que Greg le yapeaba 10 céntimos para acosarla diciéndole frases muy ofensivas.

Cómo se recuerda, la noche del miércoles la joven, quien fue Miss Teen el año pasado, se presentó en el programa de la 'Urraca' para denunciar a Greg Michel por haberla maltratado durante los dos años de relación que tuvieron, llegando a celarla de forma tóxica y prohibiéndole que hable con las demás personas, incluso con su tía.

La joven reina de belleza volvió a presentarse en el set de 'Magaly TV, la firme' y esta vez mostró cómo el deportista le enviaba mensajes mediante 'yapes' de 10 céntimos. En los mensajes se lee que Greg trata de forma despectiva a la joven e incluso la acusa de acostarse con otros hombres.

"Niña, tienes 18 y ¿cuántos hombres? ¿en cuánto tiempo? ¿por qué no te cuides y proteges un poco más? Yo no quiero nada MJ, te quiero mucho, sí", "Jamás podría tocarte, hice cosas contigo que en mi vida hice con absolutamente nadie y tú solo te acostaste así nada más jajaja al día siguiente", "Lo que me da pena es que di mucho por ti, pensé que me necesitabas pero no, al día siguiente con uno, hazte examen", se lee en la captura de pantalla.