Magaly denuncia a reconocido dueño de restaurante por agredir a sus urracos: "Les robó los celulares"

La conductora de espectáculos Magaly Medina denunció en su programa al empresario Luis Sánchez, dueño de Mi Barrunto, quien agredió a los reporteros de la 'Urraca' quienes se encontraban afuera de su domicilio para poder captar la entrada y salida de Christian Cueva y Pamela Franco.

Magaly aseguró que ya tomó las acciones pertinentes en contra del empresario por lo daños causados y por haberlos amedrentado.

En el último programa de 'Magaly Tv La Firme' la conductora se mostró enojada con Luis Sánchez, dueño de Mi Barrunto, luego de que agrediera a sus reporteros quienes se encontraban haciendo su trabajo a los exteriores de su domicilio.

Al parecer lo que causó la furia del empresario es notar la presencia de los 'urracos' a las afueras de su casa con el objetivo de captar la entrada o salida de Christian Cueva y Pamela Franco y es que ambos han tenido presuntos encuentros estos últimos días.

Agresión a los reporteros de Magaly

"Hay un acto que tenemos que denunciar, mi equipo de investigación que estaba en ese lugar, tratando de tener las imágenes en la calle, de la entrada y salida del auto de Cueva de la casa de Luis Sánchez, fue agredido sin razón alguna porque si alguien está en la calle no vas como alcahuete, se la está pegando de alcahuete, a él qué le importa que los periodistas estén parados a dos cuadras de su casa" , comentó indignada la conductora.

Asimismo, Magaly agregó que el empresario salió junto a dos personas más que agredieron a sus reporteros por lo que decidieron poner la denuncia al instante por los daños ocasionados.

"Ha salido con dos matones más a agredir a los investigadores de este programa, él mismo. Estamos mandando estas imágenes a los periodistas que están en la comisaría de Holguín poniendo la denuncia. Ya no hay nada qué defender, si él se junta en la casa de alguien, posiblemente con Pamela Franco, la respuesta no es la violencia ni la agresividad, acá no lo vamos a tolerar", dijo.