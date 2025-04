¡Inesperado! Elías Montalvo admite que le gustó Rosángela Espinoza por ser "rara"

Elías Montalvo sigue sorprendiendo con sus confesiones. Tras su participación en "El Valor de la Verdad", el ex chico reality visitó el programa "La Noche Habla" y reveló que sí sintió atracción por Rosángela Espinoza. Su explicación dejó a todos con la boca abierta.

Elías Montalvo y su inesperado gusto por Rosángela Espinoza

Durante su paso por "La Noche Habla", Elías Montalvo fue consultado si alguna vez se sintió atraído por Rosángela Espinoza. Sin rodeos, respondió que sí.

"¿Sentiste atracción por Rosángela Espinoza?", le preguntaron en el polígrafo. Con sinceridad, Elías afirmó: "Sí". La respuesta fue verificada y Laura Spoya, conductora del programa, leyó la respuesta: "VERDAD".

El ex chico reality señaló que quién no se ha sentido atraído por Rosángela. Tras ello, Tilsa Lozano, que también estaba en la conducción de "La Noche Habla", no se quedó callada y lanzó una frase que generó risas.

"Le gustaba porque era rara", señaló Tilsa. A esto, Elías no dudó en responder con su estilo desenvuelto: "Jajaja aunque no creas sí, me gustan siempre las personas que son como diferente al resto".

La confesión tomó por sorpresa a los televidentes, ya que no se había mencionado antes la razón de este interés por la popular 'Chica selfie'.

Sus 'crush' de la farándula: Hugo García y Milett Figueroa

En "El Valor de la Verdad", Elías también dejó al público en shock al confesar que tiene como 'crush' a Hugo García y a Milett Figueroa.

"Milett ha sido mi 'crush' siempre", reveló Elías con una sonrisa en el rostro. Beto Ortiz, conductor del programa, no pudo evitar bromear: "Tienes un rango de gustos bien variadito... Hugo García y Milett...". Entre risas, Elías confirmó: "Sí, claro".

La conversación se puso más picante cuando Beto le pidió que eligiera entre ellos. Con picardía, Elías soltó una peculiar respuesta.

"Los invito a un trío", dijo entre risas Elías Montalvo sobre sus dos 'crush' Hugo García y Milett Figueroa, provocando carcajadas en el set.

Sobre Hugo García, Elías fue muy abierto al recordar que alguna vez, durante una transmisión en vivo desde México, ya había confesado su gusto por él. También explicó que la cercanía de Hugo dentro del programa lo llevó a malinterpretar la relación que tenían. Eso sí, Elías aclaró que fuera de cámaras no eran amigos cercanos.

Con estas confesiones, Elías Montalvo dejó claro que no teme hablar de sus sentimientos y de las personas que le robaron más de un suspiro. Desde Rosángela Espinoza hasta Hugo García y Milett Figueroa, el ex chico reality mantiene al público pegado a la pantalla con sus revelaciones llenas de honestidad y buen humor.