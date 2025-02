Influencers exponen a Mayra Goñi por el uso de tarjeta en Miami: "Eso es solo para consumo"

Hace unos días, Mayra Goñi generó controversia al revelar que en Miami vivía gracias a beneficios exclusivos para influencers. Sin embargo, otras influencers que residen en Estados Unidos, como Vania Bludau y Dorimi Pineda, aclararon cómo realmente funcionan estas tarjetas.

En un informe del programa "Magaly TV: La Firme", se consultó a influencers radicados en Estados Unidos para contrastar las declaraciones de Goñi sobre la tarjeta 'OTH'. Vania Bludau fue una de las primeras en pronunciarse y explicó que este beneficio solo cubre consumos en ciertos establecimientos, pero a cambio se debe realizar publicidad.

"Depende del monto que te da el establecimiento. Te pueden dar de consumo 600 o 1000 dólares y otros solo 50, que obvio no vale la pena", afirmó la modelo. Al ser consultada sobre si se podía sostener una vida en Miami con este beneficio, Bludau fue tajante: "No, obvio que no. Eso no te paga la renta, el carro, el supermercado ni nada. Es solo para consumo".