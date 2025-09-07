Ítalo Villaseca expone documentos contra Greissy sobre su embarazo interrumpido: ¿Qué dijo?

El enfrentamiento entre Ítalo Villaseca y Greissy Ortega vuelve a acaparar titulares tras nuevas declaraciones en el programa Día D. El exesposo presentó documentos que, según él, prueban que el aborto de Ortega fue voluntario, mientras la colombiana sostiene que su embarazo no terminó de manera electiva y desmiente las acusaciones de Villaseca

Ítalo Villaseca presenta pruebas y defiende su versión

En el programa Día D, Villaseca mostró los informes obtenidos en una clínica de Manhattan, donde constaba que la interrupción del embarazo de la hermana de Milena Zárate fue electivo y no producto de un golpe. Según el documento, la interrupción ocurrió en noviembre de 2023, cuando la gestación alcanzaba las 32 semanas.

"Yo no soy un asesino, un monstruo, ella dio a entrever eso, tengo pruebas donde ella se realiza el aborto y el bebé estaba bien. No le propiné golpes, patadas en el estómago, ella debe presentar pruebas, lo que dice es falso", sostuvo Villaseca.

El exesposo de Greissy explicó que obtuvo el documento porque aún tenía derechos legales sobre el caso como padre de la menor. Villaseca adelantó que enviará una carta notarial para exigir una rectificación pública por parte de Ortega y que se retracte de sus declaraciones.

"¿Cómo obtengo ese documento? A ella se le olvida que sigo siendo su esposo. Yo tengo todo el derecho de reclamarlo porque también es mi hija. Me sorprende que haya hecho eso sin remordimiento (...) Yo voy a proceder con una demanda, yo tengo documentos. Le voy a enviar una carta notarial y quiero que se rectifique y salga a retractarse", afirmó el padre.

Greissy Ortega responde a las acusaciones

Por su parte, Greissy Ortega desmintió la versión de Villaseca y aseguró que su embarazo no terminó por un aborto voluntario. La colombiana indicó que, si hubiera querido interrumpirlo, lo habría hecho al inicio de la gestación, no a las 32 semanas.

"No, no porque siete meses y medio, uno no puede esperar. Si lo quieres bajar, lo haces al principio. Pero que lo pruebe, pero que sea real. Ojo, porque yo también puedo denunciar algo que es mentira. Yo sé mi verdad. Lo que realmente sucedió", declaró Ortega a Día D.

Greissy calificó las acusaciones como un intento de defensa por parte de Villaseca y subrayó que muchos de los comentarios sobre moretones o supuestas agresiones eran falsos:

"Eso es lo que él dice, si dice que yo me hice los mismos moretones, que yo me los maquillé, ¿qué más puedo esperar de él?. Él se está defendiendo", añadió.

En conclusión, el enfrentamiento mediático entre Ítalo Villaseca y Greissy Ortega evidencia una disputa legal y personal compleja, donde cada parte sostiene versiones opuestas sobre un hecho extremadamente delicado. La controversia sigue generando debate y se espera que la situación se resuelva en instancias legales.