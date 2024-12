Janet Barboza celebra ser una de las más criticadas del 2024: "Estoy haciendo bien las cosas"

Janet Barboza, conductora de "América Hoy", ha sido una de las figuras más comentadas y polémicas del 2024. Con su estilo directo y opiniones afiladas, la "Rulitos" no ha dejado de generar titulares, tanto positivos como negativos. Sin embargo, la conductora no teme a las críticas, e incluso las aplaude como un indicador de que está cumpliendo su misión en los medios.

Janet Barboza aplaude ser una de las más criticadas del 2024

En una reciente entrevista, la conductora de "América Hoy" Janet Barboza habló abiertamente sobre el rechazo que ha recibido el 2024, afirmando que la gente le habla porque está siendo relevante.

"Qué bueno, me preocuparé cuando dejen de hablar de mí, quiere decir que estoy haciendo bien las cosas", comentó, demostrando que no le afectan las críticas, sino que las ve como una señal de éxito en su trabajo.

A lo largo de su carrera, Janet ha sido conocida por sus comentarios sin filtro y su postura firme sobre los temas de farándula. En este contexto, la conductora sorprendió al revelar que no tiene amigos en el mundo del espectáculo.

"No tengo amigos en el espectáculo, te soy honesta, nunca tuve amigos en este ambiente artístico, por eso puedo dar mi opinión sin tener que darles explicaciones a nadie. No empeño mi palabra por alguna amistad", dijo para El Popular sin rodeos.

Barboza aseguró que su lealtad está con su trabajo y con las personas con las que realmente comparte su día a día, sin importar las opiniones del medio.

"Mis amigos son las personas con quienes trabajo y comparto mi día a día", añadió, dejando claro que no necesita la validación de otros para seguir adelante.

Rechazo de Chollywood no la detiene

En cuanto al rechazo de algunos artistas de Chollywood, que decidieron no asistir a "América Hoy" por su presencia en el programa, Janet Barboza no tardó en dar su opinión. Para ella, el que algunos no quieran aparecer junto a ella refleja más un problema de ellos que suyo.

"Eso habla mal de las otras personas, no de mí. Yo estoy en el programa para dar mi punto de vista, si les gusta bien, y si no, ¿qué puedo hacer?", respondió con seguridad.

Con 25 años de experiencia en el medio, Barboza se siente tranquila y fuerte, sin preocuparse por las malas lenguas.

"Hace 25 años que trabajo en el medio y me dicen tantas cosas, pero yo solo miro para adelante", concluyó, dejando claro que su objetivo es seguir adelante y ser fiel a sí misma.

Planes para Año Nuevo. Fuera de los comentarios y las polémicas, Janet también tiene espacio para disfrutar de su vida personal. Este 2024 lo terminó rodeada de su familia, con una Navidad en Lima junto a su hija. Para el Año Nuevo, Barboza viajará a España para reunirse con su madre.

Janet Barboza sigue siendo una figura polémica en la televisión peruana. Con firmeza, afirma que no le teme a las críticas. Para ella, las opiniones de la gente solo son un reflejo de su relevancia en los medios.