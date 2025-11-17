Janet Barboza crítica declaraciones de Pamela Franco y le recuerda episodios pasados: "Vuelve a mentir"

La historia entre Pamela Franco, Christian Cueva y Pamela López volvió a encender el espectáculo luego de que la cantante explicara por qué juró por su hija que no conocía al futbolista, afirmando que aquella entrevista estuvo "pauteada". Sus palabras generaron fuertes reacciones, especialmente en 'América Hoy', donde Janet Barboza la cuestionó y le recordó episodios de su pasado con el jugador.

Janet Barboza le recuerda detalles de su relación con Cueva a Pamela Franco

Durante la última edición de "América Hoy", Janet Barboza analizó la entrevista que Pamela Franco ofreció a Verónica Linares. La conductora criticó con dureza que la cantante dijera que se arrepiente de haber jurado por su hija para negar una relación con Christian Cueva, y que aquella conversación habría sido guiada. Janet consideró que Pamela intenta desligarse de su responsabilidad.

"Pamela López le descubre el yape de 280 soles, la llamada de tres personas con la Pumarica, entonces Pamela Franco vuelve a mentir. Christian Cueva se iba a Chimbote a tocar con su papá en el 2023 y cuando Christian Domínguez estaba con Pamela Franco, Cueva la iba a ver a eventos privados, entonces vuelve a mentir una vez más. Ella ha tenido una relación, no sé de qué forma, pero estaba en contacto con Cueva", afirmó con dureza.

Janet también aprovechó para recordarle que, tiempo atrás, la propia Pamela aseguró en televisión que tanto ella como Christian Domínguez habrían recibido amenazas del futbolista, una declaración que hoy parece contradecir su postura de entrevista "pauteada".

"Cuando Pamela Franco dice en televisión que recibía amenazas tanto ella como Domínguez de Christian Cueva, ¿también se lo pautearon o no?", sentenció la conductora, cuestionando la credibilidad de la salsera.

Pamela Franco explica por qué juró por su hija

En su conversación con Verónica Linares, Pamela Franco admitió que cometió un error al involucrar a su hija en un tema tan delicado. Aseguró que aquel juramento nació del cansancio emocional y de la presión que sentía en plena crisis mediática.

"¿Por qué viene el juramento? Me viene a decir sobre el tema de un Año Nuevo, que supuestamente le llegó un mensaje donde le decían que había estado conmigo (...) Eso era mentira (...). Yo para cortarla, cometo el error de meter a mi hija. Me arrepiento. No me imaginé que me grababa. Mi cabeza estaba en otra cosa. Yo con Cueva en ese momento no tenía comunicación de años", explicó.

Pamela también aprovechó la entrevista para reiterar que nunca pasó Año Nuevo con Christian Cueva. Afirmó que esa versión "era completamente falsa" y que solo buscaba defenderse de lo que consideraba un ataque injustificado.

Las recientes declaraciones de Pamela Franco reactivaron una historia que parecía cerrada, generando nuevas reacciones desde el panel de América Hoy. Mientras ella afirma que actuó por agotamiento, Janet Barboza señala contradicciones y la polémica con Cueva y Pamela López sigue creciendo con cada declaración.