John Kelvin anuncia que lanzará una canción junto a Dalia Durán: "Inspirado en lo que nos pasó a ambos"

John Kelvin y Dalia Durán volverán a compartir un proyecto, esta vez desde la música. El cantante de cumbia sorprendió a todos al anunciar que lanzará una canción junto a su expareja, con quien tiene una historia marcada por conflictos y episodios judiciales, por lo que la noticia causó indignación en redes sociales.

Cabe recordar que en 2021, John Kelvin fue denunciado por Dalia Durán por violencia física, psicológica y abuso sexual. El caso causó gran conmoción en el país y derivó en una condena que lo mantuvo con prisión preventiva, pero con el paso de los meses logró obtener la libertad condicional.

El anuncio se dio durante la reciente participación del artista en el programa de la Chola Chabuca. John Sarmiento no solo interpretó en vivo uno de sus temas frente a Dalia, sino que también le entregó flores y presentó su nueva producción, en la cual la cubana no solo canta, sino que también participa en el videoclip y en el proceso creativo.

Según explicó el cantante, la canción fue compuesta en base a su historia con Dalia, y refleja emociones como el amor, el perdón, el dolor y la superación. Fue él quien le pidió a la madre de sus hijos que se uniera al proyecto para representar de manera auténtica lo vivido por ambos.

"Yo la grabé en un inicio solo porque era una canción que la compuse para ella, pero después dije: Si nosotros somos los protagonistas, y yo creé esta composición, esta canción inspirado en lo que nos pasó a ambos, el sufrimiento, el dolor, el amor, el desamor, el perdón, que ambos en su momento, ya lo hemos conversado. Yo le dije: ¿Por qué, no, Dalia?" , dijo el exintegrante del Grupo 5.

El cantante de cumbia hizo una declaración de amor, indicando que siempre va a apoyar a la madre de sus hijos y recordó los tiempos en que vivían como una familia, dejando abierta la posibilidad de retomar su historia de amor.

Sin embargo, ella no se mostró receptiva del todo y recordó los terribles momentos que vivió a su lado. Además, dejó claro que actualmente ya no cree en las palabras del cantante y está centrada en cuidar a su familia.

"Yo ya no creo en las palabras. John me puede decir muchas cosas, pero para mí no tienen importancia. Lo más importante es lo que yo puedo percibir día a día: cómo se comporta como padre", respondió.