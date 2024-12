Joselito Carrera sorprende al revelar que se besó con 3 actores: "Fue en México, chapé allá"

El presentador y actor peruano Joselito Carrera ha dejado a todos boquiabiertos tras compartir detalles íntimos de su vida en México, donde busca abrirse camino en el mundo artístico. En una reciente entrevista con Ricardo Rondón, Carrera habló sobre su carrera y sus vivencias en el competitivo mercado del entretenimiento mexicano.

Durante la conversación en el podcast 'Rondón Tolón', Joselito no dudó en abordar su vida personal y profesional, revelando anécdotas que han captado la atención de sus seguidores. Uno de los momentos más impactantes fue cuando confirmó haber besado a tres hombres durante su estadía en el país azteca, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Durante la entrevista, un instante clave se produjo cuando Ricardo Rondón abordó de manera directa un rumor que circulaba sobre un supuesto beso de Joselito Carrera con tres hombres durante su estancia en México. Carrera no solo confirmó la veracidad de la información, sino que también ofreció una explicación sobre las razones que motivaron esta experiencia, enfatizando que se trató de un contexto puramente profesional.

El actor Carrera confirmó su reciente experiencia en el extranjero, donde tuvo la oportunidad de trabajar en México. "No chapé acá (en Perú), bueno, me tenía que ir a México y chapé allá. Me besé con tres actores y tres actrices, que ahora están en una novela", reveló.