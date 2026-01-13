Julio Iglesias bajo investigación tras denuncias en su contra: dos exempleadas revelan sus testimonios

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras las recientes acusaciones contra Julio Iglesias. Dos mujeres aseguran haber sufrido agresiones por parte del artista español mientras trabajaban en sus mansiones del Caribe. Conoce en la siguiente nota todos los detalles de estas denuncias ya están bajo la lupa de las autoridades judiciales.

¿De qué acusan a Julio Iglesias?

El icónico cantante español Julio Iglesias se encuentra en el centro de una tormenta mediática tras la publicación de una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias. Dos mujeres, que trabajaron estrechamente para el artista en sus residencias, relataron las agresiones y el ambiente de opresión que presuntamente vivieron bajo su mando.

Las denunciantes, identificadas bajo los seudónimos de Rebeca y Laura, relataron sus testimonios. La primera, de origen dominicano, fue contratada en 2021 a los 22 años para labores de cocina y limpieza en las mansiones del cantante en el Caribe. Por su parte, la joven venezolana se integró ese mismo periodo al equipo de trabajo como fisioterapeuta personal del artista.

Ambas coinciden en describir un patrón de comportamiento alarmante. Rebeca narró con crudeza cómo fue forzada y sometida a humillaciones constantes. Según su testimonio, sufrió bofetadas, insultos y fue presionada para participar en tríos sexuales en las propiedades que el cantante posee en República Dominicana y Bahamas.

Laura, la fisioterapeuta, relató que se negó repetidamente a las proposiciones del cantante para participar en encuentros grupales. Sin embargo, su negativa no impidió que fuera víctima de tocamientos no consentidos e insultos frecuentes durante su tiempo de empleo.

La investigación revela que la vida dentro de las mansiones de Julio Iglesias distaba mucho del paraíso que proyectaban sus muros. Las empleadas eran contratadas bajo un régimen interno que limitaba severamente su libertad. Según relatan las víctimas, apenas tenían permitido salir de las propiedades y el control sobre sus interacciones personales era total.

Sin respuesta de Julio Iglesias

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el equipo periodístico encargado de la investigación intentó obtener una versión de Julio Iglesias sin éxito. Se le enviaron cuestionarios detallados a través de diversos canales: mensajes de texto, correo electrónico, correo postal y reiteradas llamadas telefónicas a sus representantes legales, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna.

Este reportaje forma parte de una investigación más amplia que incluye entrevistas con una decena de exempleados que trabajaron para el artista en diferentes periodos, quienes ayudaron a reconstruir la atmósfera de control y secretismo que imperaba en sus residencias

De esta forma, estas denuncias de dos exempleadas marcan un punto de inflexión en la imagen pública de Julio Iglesias. La valentía de estas mujeres al exponer sus testimonios pone de relieve la necesidad de investigar lo que sucede puertas adentro en las esferas de máximo poder y privilegio.