¿Lesly Águila aún mantiene una amistad con Thamara Gómez? Esto respondió la cantante

Dentro de la cumbia peruana hay varias voces femeninas que han cautivado al público, pero entre las preferidas están Lesly Águila y Thamara Gómez. En ese sentido, ambas han estado distanciadas en los últimos años y la artista de Corazón Serrano reveló si aún mantiene amistad con la vocalista de Son del Duke.

¿Lesly Águila es amiga de Thamara Gómez?

A través de sus redes sociales, Lesly Águila fue consultada por un usuario sobre su relación actual con Thamara Gómez. Recordemos que hace muchos años atrás, ambas trabajaron juntas en Corazón Serrano y luego en otra agrupación, pero Lesly se retiro del último. Es así como se rumoreaba de una posible pelea con Thamara, pero años después lo descartaron.

Ahora, la intérprete de "Tu Ausencia" decidió responder de la manera más sincera a sus seguidores y reveló que efectivamente sí son amigas, pero que no se han visto o frecuentado en mucho tiempo. Así mismo, reveló que espera poder encontrarse pronto con ella y más amistades.

"¿Cómo te llevas con Thamara? ¿Aún se conserva la amistad?", le preguntaron, y Lesly respondió: "Sí claro, la amistad sigue intacta. Espero que pronto nos podamos reunir junto a todas las chicas que no veo hace mucho".

Lesly Águila etiquetó a Thamara Gómez en su respuesta, y la artista decidió responderle de la misma manera. La cantante de Son del Duke reveló sentirse emocionada por volverse a encontrar con su amiga después de mucho tiempo.

"Mi yeyis espero pronto se dé el junte", dijo la joven.

Historia Thamara Gómez

¿Lesly dejará de los escenarios?

A través de sus redes, Lesly Águila ha compartido varios momentos de su vida y es así como abrió una caja de pregunta para responder algunos cuestionamientos. En ese sentido, un fanático le preguntó sobre su salud y si continuará cantando.

"¿Cómo vas de tu rodilla? ¿En algún momento pensaste en dejar de cantar por ese problema?", le preguntó un seguidor.

Es así como la joven cantante se sincera y señala que jamás pensó dejar su pasión, que es el canto. Así mismo, comenta que viene realizando chequeos y aconseja siempre revisarse con un médico. Su recuperación será un poco larga, pero que lo logrará.

De esta manera, Lesly Águila es una artista que seguirá en el ámbito musical y si bien no ha podido reencontrarse con muchas amistades como Thamara Gómez, afirma que aún mantiene ese cariño y aprecio entre ellas.