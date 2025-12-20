Kate Candela sorprende al revelar que no quiere hace las pases con Paula Arias: "Me mantengo en mi posición"

Kate Candela volvió al centro de la atención mediática al referirse nuevamente a su distanciamiento con Paula Arias y la supuesta deuda que marcó el quiebre de su relación personal y laboral. La salsera, exintegrante de 'Son Tentación', mantiene una postura firme y descarta retroceder, priorizando su tranquilidad emocional pese a que el tema sigue generando comentarios en el espectáculo.

La postura firme de Kate Candela frente a Paula Arias

En declaraciones al programa 'Más Espectáculos', Kate Candela fue consultada sobre la opción de dejar atrás las diferencias con Paula Arias tras los cruces públicos por una presunta deuda de su etapa en Son Tentación. La cantante fue clara al marcar distancia y señaló que no se siente cómoda retrocediendo en la decisión que tomó tiempo atrás.

"No me gustaría, no me sentiría cómoda. Si bien una trata de llevar todas las situaciones, no me sentiría bien porque no soy mentirosa, pero bueno, ya se lo dejo en la conciencia de cada quien. Yo me mantengo firme en mi decisión, estable, pero no me quiero pelear, nunca busqué pelearme", expresó la salsera, descartando cualquier acercamiento inmediato.

Asimismo, Kate Candela fue consultada sobre si aún mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo económico con Paula Arias por el dinero que, según su versión, le adeudarían. En ese punto, la cantante optó por una actitud más reservada y explicó que prefiere no generar expectativas para evitar futuras decepciones.

"No espero nada de nadie para no decepcionarme ya. Estoy tranquila, bien. Lo que pasó ya todos lo saben, cómo están las cosas todos lo saben, todo sigue igual y creo que me imagino que podrá ser la manera de estar cada quien, a su ritmo, con su manera de pensar", señaló, evidenciando que ha decidido cerrar ese capítulo sin esperar una respuesta concreta.r

Un balance positivo del 2025 pese a las polémicas

Más allá de los conflictos, Kate Candela también aprovechó el espacio televisivo para hacer un balance de su año artístico. Al referirse a lo que significó el 2025 en su carrera, la salsera destacó los logros profesionales que marcaron esta etapa y que, según afirmó, le permitieron llegar a un público más amplio.

"Este 2025 ha sido espectacular, maravilloso. Ha sido un año que, con una colaboración exitosa, pude llegar a más gente", señaló, resaltando especialmente su trabajo junto a Son del Duke en el Mix Qué Bonito, una producción que tuvo una respuesta positiva por parte del público.

Además, la cantante no ocultó su gratitud por la oportunidad y valoró la acogida que tuvo la colaboración.

"Agradezco que Son del Duke me haya llamado para hacer el Mix Qué Bonito y que ha tenido una acogida espectacular. Me siento súper agradecida", añadió, subrayando que, pese a las controversias personales, su carrera musical atraviesa un momento sólido.

Kate Candela atraviesa una etapa de contrastes, entre el conflicto no resuelto con Paula Arias y los avances en su carrera artística. Con una postura firme y sin buscar una reconciliación forzada, la salsera prioriza su estabilidad personal y opta por concentrarse en su música y en los logros que marcaron su 2025.