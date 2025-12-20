Abogado de Pamela López advierte que demanda de divorcio de Christian Cueva podría no ser admitida

El tema del divorcio entre Christian Cueva y Pamela López sigue dando de qué hablar. Luego de que el futbolista anunciara públicamente que ya inició el proceso legal para separarse de su aún esposa, el abogado de Pamela salió al frente y aseguró que la demanda podría no ser admitida. ¿Por qué? Te contamos.

Abogado de Pamela López sobre demanda de divorcio de Cueva

El drama entre Christian Cueva y Pamela López sigue sumando capítulos. Luego de más de un año separados, el futbolista decidió iniciar oficialmente los trámites de divorcio. Sin embargo, el abogado de Pamela dejó claro que el proceso podría no ser aceptado por errores en la documentación presentada.

Hace unos días, el jugador sorprendió al publicar un video junto a su abogado anunciando que había presentado una demanda por causal de divorcio contra su aún esposa, Pamela López. En el clip, el abogado de Cueva aseguró que ya inició el proceso legal correspondiente.

Pero al parecer, las cosas no serían tan simples. Según reveló el programa "Arriba Mi Gente", el documento que presentó el futbolista tendría observaciones y podría ser declarado "inadmisible" si no corrige los errores de forma y fondo.

El abogado de Pamela, Gino Zamora, explicó en entrevista que el trámite de Cueva no cumple con los requisitos básicos exigidos por ley, por lo que aún no puede considerarse un divorcio en curso.

"No, porque de lo que yo he visto, incluso el cargo de notificación, no han adjuntado aranceles ni cédulas de notificación. Entonces hay que cumplir con requisitos de forma y fondo. Al menos para que se admita el trámite hay que cumplir con requisitos de forma. Entonces probablemente si es que no subsana, lo pueden declarar inadmisible", señaló Gino Zamora.

El abogado también remarcó que este tipo de procesos suelen ser lentos y que el trámite podría tardar varios meses en avanzar. Señaló que todavía no le ha llegado la demanda y le impactaría que esto suceda antes de acabar el 2025.

"Y después y solo después recién admitirán a trámite la demanda, pero para eso tendrán que notificarnos. Es un proceso largo, en realidad. No es que lo presento hoy y llega mañana. Me sorprendería si es que llegase la demanda antes de fin de año. Porque como es un proceso de conocimiento, esto toma su tiempo", explicó.

Pamela López sigue firme

Como se recuerda, Pamela y Christian se separaron hace más de un año. En varias oportunidades, ella le pidió públicamente que le dé el divorcio para poder rehacer su vida, pero él no lo hizo. Sin embargo, al parecer todo cambió cuando Cueva anunció que se casará con la cantante Pamela Franco en San Martín de Porres durante un show, lo que habría acelerado su decisión de iniciar el proceso.

Pese a esto, el abogado de Pamela aseguró que su clienta actuará con calma y respeto a la ley. Con estas declaraciones, el caso sigue en suspenso. Todo dependerá de si Christian Cueva logra subsanar los errores del documento y cumplir con los requisitos para que su demanda sea admitida por el Poder Judicial.

Mientras tanto, Pamela López se muestra aliviada por el próximo divorcio, pero recalca que deberán llegar a acuerdos por sus hijos. Por su parte, el futbolista continúa con su vida pública junto a Pamela Franco, pero su pasado aún le pasa factura.

En conclusión, el divorcio entre Christian Cueva y Pamela López todavía no está completamente en marcha. Aunque el futbolista anunció que presentó la demanda, el abogado de Pamela advirtió que el documento podría ser declarado inadmisible si no se corrigen los errores legales. Por ahora, el proceso sigue en pausa y todo dependerá de las próximas acciones del jugador.