¡La destruyó! Samahara Lobatón acusa a Evelyn Vela de hacerle "brujería a sus maridos para retenerlos"

Samahara Lobatón disparó directamente contra Evelyn Vela luego de que la ex amiga de Melissa Klug se burlara de ella por perseguir a Bryan Torres durante todos sus conciertos en Lima y provincias. Samahara lanzó una fuerte acusación contra Evelyn, acusándola de hacer brujería.

Un reportero de Magaly TV, La Firme se comunicó con Samahara Lobatón para obtener una respuesta sobre lo que dijo Evelyn respecto a la polémica en la que se vio envuelta su relación con Bryan Torres. La hija de Melissa no se contuvo y respondió con todo.

En esa misma línea, Samahara también atacó a la hija de Evelyn, Anne, recordándole la acusación que hizo en su contra por presuntamente haberle quitado el novio a su hermana Melissa Lobatón.

"Si su hija no tiene valores ni principios porque su madre jamás estuvo ahí para inculcárselos, no es mi problema. ¡Yo solo he dicho la verdad! Yo podré tener muchos errores, pero jamás he quitado un marido y menos a personas que considero mi familia", sentenció.