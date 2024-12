¡Lanza advertencia! Mamá de Samantha Batallanos alerta sobre peligros tras asalto que sufrió su hija

Elizabeth Cortegana, madre de Samantha Batallanos, se manifestó de manera pública luego del terrible asalto que sufrió su hija. En un conmovedor mensaje compartido en Instagram, Elizabeth no solo mostró su alivio porque Samantha salió ilesa, sino que también lanzó una importante advertencia sobre los posibles riesgos que los delincuentes podrían causar con la información robada.

La madre de Samantha Batallanos, Elizabeth Cortegana, se pronunció sobre el violento robo a su hija a través de su cuenta de Instagram.

Mamá de Samantha Batallanos advierte riesgos. (Instagram)

Pero Elizabeth también lanzó una advertencia importante sobre lo que los delincuentes podrían hacer con la información que robaron.

La noticia del asalto ha causado gran preocupación en las redes sociales, especialmente por la violencia con la que se llevó a cabo el robo. Esta situación también resalta la creciente inseguridad en Lima, sobre todo en zonas con alto tránsito, donde los delincuentes aprovechan los embotellamientos para cometer sus delitos.

Samantha Batallanos, ex Miss Grand Perú, vivió una pesadilla el miércoles 18 de diciembre cuando fue víctima de un violento robo en plena Panamericana Sur. La modelo regresaba a su casa en San Isidro después de su jornada laboral en América Televisión, cuando un hombre, con capucha, rompió la ventana de su camioneta y disparó al interior del vehículo para robarle sus pertenencias.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:15 p.m., cuando Batallanos se encontraba atrapada en un embotellamiento frente a la Universidad Autónoma del Sur. En un relato impactante, la exreina de belleza explicó en "Magaly TV La Firme" cómo ocurrió el robo.

"Estaba atrapada al costado de un tráiler, y de repente, sentí que me destrozaban la ventana. Vi a un tipo con capucha destrozando mi ventana. Me asusté mucho, me cubrí para que los vidrios no me cayeran encima y empecé a gritar. Me insultó y me dijo: 'Dame tus cosas, dame tu teléfono'. Luego, como no podía romperla completamente, le disparó a la ventana. La bala fue al tablero y, finalmente, pudo destrozar la ventana y robarme", contó Batallanos.