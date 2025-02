Laura Spoya responde a rumores tras confirmar crisis con su esposo: "Es una situación complicada"

La modelo e influencer Laura Spoya decidió romper su silencio tras la ola de especulaciones sobre su crisis matrimonial con su esposo, Brian Rullan. A través de su programa en YouTube, la ex Miss Perú pidió a sus seguidores que no saquen conclusiones apresuradas ni creen rumores sobre su relación, pues es un tema delicado que está manejando de manera privada.

En la reciente edición de su programa 'Good Time', Laura habló sobre las declaraciones que dio en "Magaly TV, La Firme", donde confirmó que su matrimonio no atraviesa el mejor momento. Sin embargo, dejó claro que no hay un distanciamiento definitivo, solo una etapa difícil que espera superar.

Laura también recordó que siempre ha sido sincera con sus seguidores, pero esta vez prefiere mantener las cosas en reserva por el bienestar de su familia.

A pesar de confirmar la crisis en su matrimonio, Laura Spoya resaltó que todas las parejas atraviesan momentos difíciles y que lo importante es encontrar soluciones juntos. Además, confesó que los comentarios negativos la afectan emocionalmente y que necesita mantener una actitud positiva para continuar con su vida. Finalmente, agradeció el apoyo de su comunidad en redes.

"Siempre pueden haber crisis, pero la cosa es poder salir de las crisis... Dejen de especular porque sí me choca y yo soy una persona súper energética y me muevo con mis energías. Si no tengo bien mis energías, no voy a poder darles todo lo que les doy todos los días... Les mando un besito a mi familia de redes", concluyó.