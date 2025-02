Maryjane aclara su 'affaire' con empresario de 58 años: "Le di un piquito, un poco de felicidad"

Maryjane Ramírez de 19 años apareció hace unos días denunciando a Greg Michel por haberla agredido físicamente. Ahora, se encuentra en medio de una polémica por presuntamente haber tenido una relación sentimental con un empresario de 58 años y salió aclararlo en el programa de Magaly Medina.

En el programa de Magaly Medina, la modelo Maryjane apareció para aclarar todo lo sucedido con su expareja Greg Michel y el 'affaire' con el empresario Carlos Calvo. La joven reveló que volvió con el belga el pasado 10 de enero y el 9 de enero conoció al señor de 58 años.

"Yo con este señor no había tenido nada, no voy a negar que he salido y he aceptado la cena. Él me había dicho que quería hablar de negocios (..) 'quiero que seas modelo de mi imagen de jeans'. El 28 de enero es que acepto la cena a este señor y me llevó a la Rosa Naútica. La primera vez que lo vi me pedía fotos", expresó.