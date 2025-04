¿Le cantó sus verdades? Ale Venturo tras ruptura con Rodrigo Cuba: "Soy más feliz sin ti"

La empresaria Ale Venturo habría dejado claro en redes sociales que está mejor sin Rodrigo Cuba. Su publicación, en donde se escuchaba una emotiva canción, fue tomada por muchos como una indirecta para el futbolista tras el fin de su relación.

¿Ale Venturo dedicó canción a Rodrigo Cuba?

Ale Venturo volvió a encender las redes sociales con un video que ha generado todo tipo de comentarios. Tras su reciente ruptura con el futbolista Rodrigo 'Gato' Cuba, la empresaria se mostró más firme que nunca, y al parecer, con el corazón más tranquilo.

En su cuenta de TikTok, Ale reposteó un video que contenía la letra de la canción "you said you were sorry" de Selena Gómez con un mensaje que, para muchos, va dirigido al padre de su hija.

"No pienso en ti, soy más feliz sin ti más de lo que alguna vez fui contigo. Pero tuve un sueño donde me pedías disculpas, disculpas por todo, por todo lo que me hiciste cargar, por lo que me hiciste pasar", se escucha en el clip.

¿Le canta sus verdades al 'Gato'?

Aunque Ale no mencionó nombres, el contexto habla por sí solo. Luego de varios meses juntos y una hija en común, Ale Venturo y Rodrigo Cuba decidieron tomar caminos distintos. Y aunque él se ha mantenido en silencio, ella ha dejado que sus redes hablen por ella.

La apoyan con todo en redes

La publicación rápidamente fue compartida y comentada por sus seguidores, quienes vieron en la canción una clara indirecta. Algunos incluso aprovecharon para darle consejos.

"Ale, que te sirva de lección. No se inicia con alguien que recién ha terminado una relación", escribió una usuaria. Ale le dio "me gusta", lo que muchos tomaron como una muestra de que está de acuerdo. Otra internauta le escribió: "Preciosa, mereces alguien con estabilidad emocional y que te trate como la reina que eres". Ale también reaccionó positivamente a ese comentario, confirmando que está decidida a no mirar atrás.

Además, la joven empresaria ha seguido compartiendo contenido en Instagram y TikTok, mostrándose enfocada en su familia, su negocio y su bienestar emocional.

¿Qué hace Rodrigo Cuba?

Por su parte, el 'Gato' Cuba continúa con su vida deportiva en perfil bajo. El futbolista ha reaccionado a comentarios que cuestionaban la manera en que Ale Venturo se refería a su hija Mía, la que tuvo con Melissa Paredes. ¿Será acaso este el motivo de la separación con Ale?

"Después de la entrevista que vi de los dos, definitivamente, Alexandra no quiere a Mía. Si tu pareja no quiere a tu hijo, ahí no es. Mejor estás solo, Rodri", "Siempre noté el hate que le lanzaban a Mía haciendo diferencias con la hija de Ale, pero ella jamás eliminaba ese tipo de mensajes y solo contestaba cuando hablaban bien de su hija", "La hija antes que toda mujer, excelente", fueron algunos comentarios a los que Rodrigo Cuba le dio "me gusta".

Recordemos que su relación empezó en medio de la polémica, poco después de la separación de él con Melissa Paredes. Aunque muchos pensaron que esta historia tendría un final feliz, todo indica que no fue así.

Con su última publicación, Ale Venturo deja claro que está lista para pasar la página. "Soy más feliz sin ti", es la frase que más ha resonado entre sus seguidores y que parece resumir cómo se siente la influencer tras ponerle punto final a su relación con el 'Gato'.