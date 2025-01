Leslie Moscoso anuncia su retiro de la comicidad después de 14 años de carrera: "Fue difícil"

Leslie Moscoso, una de las actrices cómicas más queridas de la televisión peruana, acaba de dar un importante giro en su vida profesional. Después de 14 años de carrera, la comediante ha decidido despedirse de la comicidad y enfocarse en nuevos proyectos.

Leslie Moscoso anunció que, el 31 de enero de 2025, concluirá su contrato con 'La Casa de la Comedia', marcando el fin de una etapa que ha sido fundamental en su vida: la comedia.

Reconoció que tomar esta decisión no fue fácil. La actriz mencionó que, después de reflexionar durante algún tiempo, decidió que era el momento adecuado para dar este importante paso en su carrera.

Durante su tiempo en 'La Casa de la Comedia', Leslie encontró un espacio donde pudo crecer y conectar con su público.

Este cierre no solo marca el fin de una etapa profesional, sino también personal, pues fue en este espacio donde se destacó y ganó el cariño del público.

La comedia le ha permitido a Leslie cumplir muchas metas personales. Recordó que desde que comenzó su carrera en 2010, en el programa 'Risas de América', la comicidad no solo la hizo crecer profesionalmente, sino que también la ayudó a superar grandes retos.

"Son 14 años de carrera artística. La comicidad me ha dado mucho, me ha permitido sacar adelante a mis hijos sola, me compré mi casita, mi negocio, y pude pagarme mi profesión (abogada)", confesó, visiblemente emocionada por todo lo que ha logrado.