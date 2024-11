Leslie Moscoso revela que jugador de la selección peruana le escribió: "Uno que tiene orejitas grandes"

La actriz cómica Leslie Moscoso ha compartido detalles inéditos sobre su vida amorosa y las propuestas que ha recibido de futbolistas. En el podcast 'Café con la Chévez', Moscoso no solo habló de sus experiencias, sino que también reveló los problemas con su expareja, Luisito Sánchez, lo que ha generado revuelo en las redes sociales.

Durante la conversación, Moscoso mencionó que varios futbolistas le han escrito, incluyendo a uno que se describió como un 'chocolate' y otro con 'orejitas grandes'. Estas declaraciones han ocasionado revuelo en las redes sociales, pues algunos creen que se trataría de Edison Flores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Leslie Moscoso expone a jugador de la selección peruana

La actriz, al ser consultada sobre estas interacciones, no dudó en compartir su experiencia, afirmando que aunque recibió invitaciones de viaje, decidió no aceptar al descubrir que algunos de ellos estaban casados. "No hay forma, qué le pasa", expresó, refiriéndose a la falta de honestidad de algunos deportistas.

Leslie Moscoso relató que los futbolistas son bastante coquetos y que le ofrecieron todo tipo de lujos, desde pasajes hasta compras. Sin embargo, la actriz dejó claro que prefiere mantener su independencia en el aspecto económico. "Yo puedo comprarme mis cositas sola", afirmó.

"No puedo hablar... Bueno, sí, es un 'chocolate'. Me escribió uno que tiene orejitas grandes también, no voy a decir nombres, pero cuando eres una chica soltera y atractiva, te escriben y te invitan. Estuve por aceptar, pero dije no. Investigué y era casado. 'Estoy separado', me dijo. Yo no estaría con un hombre casado, para qué si puedo estar con un hombre libre, para mí. ¿Para qué un hombre casado? Estoy separado, me dijo... Ya papito, eso de que duerme en camas separadas, no, no, no", sostuvo la actriz cómica en el podcast.

¿Por qué terminó su relación con Luis Sánchez?

La actriz cómica Leslie Moscoso se pronunció sobre su vínculo con Luisito Sánchez, exintegrante de la agrupación Skándalo y padre de su hijo menor. En una reciente entrevista, la sobrina de Ernesto Pimentel rememoró los momentos más desafiantes de su relación, que estuvo marcada por rumores de infidelidades y conflictos personales.

A pesar de que actualmente mantienen una relación cordial como padres y comparten contenido en redes sociales, Moscoso enfatizó que el pasado fue complicado de superar. En este sentido, subrayó que sus prioridades se centran en su bienestar y el de su hijo.

Moscoso aseguró que nunca llegó a confirmar los rumores de engaños, pero admitió que estos generaron tensiones en la relación. "Se decían muchas cosas, yo no podría dar fe de algo que no me consta, que yo no lo he visto. Se hablaban de muchas infidelidades. De pronto sí había ya problemas entre nosotros, porque yo reclamaba y él reaccionaba de una forma que no era la adecuada", comentó en declaraciones al diario Trome.

Por último, pese a las discrepancias que han surgido entre ellos, Moscoso subrayó que ambos han logrado establecer una relación cordial en beneficio de su hijo. Sin embargo, enfatizó que la idea de reanudar su romance está completamente descartada, a pesar de que Sánchez ha expresado abiertamente su deseo de reconquistarla.