Leslie Stewart revela las escenas que NO volvería a hacer en futuros trabajos: "Respeto a mis hijos"

La actriz y modelo Leslie Stewart, de 52 años, recordó su trayectoria en la televisión peruana durante una entrevista con un medio local. En la conversación, abordó su participación en diversas telenovelas y los límites que establece para aceptar escenas subidas de tono.

Stewart destacó que, aunque ha formado parte de importantes producciones, actualmente rechazaría realizar escenas de desnudos o íntimas, a menos que sean fundamentales para el desarrollo de la historia. Señaló que no las haría solo por cumplir con un requisito superficial.

"Por ejemplo, para una escena de cama o desnudo, tendría que ser realmente muy importante. Yo no voy a hacerla 'porque es parte de, porque si no lo pones, no pasa nada, solo se deja ver la parte sexual de la película'. No, eso no me provoca", indicó en Exitosa.