Leyla Chihuán causa furor en redes con románticas fotos junto a joven mujer: "Mi reina hermosa"

Leyla Chihuán ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales. En una reciente publicación en Instagram, sorprendió a sus seguidores al compartir una romántica foto junto a una joven mujer. Este gesto ha generado una ola de reacciones y especulaciones entre sus fanáticos.

La exvoleibolista y excongresista Leyla Chihuán ha causado sensación en redes tras una romántica publicación en Instagram donde aparece junto a una joven mujer. En la imagen que compartió, Leyla, de 49 años, aparece con la joven Abril Cárdenas, quien forma parte de su equipo de trabajo. Ambas están entrelazando sus manos, lo que denota una gran complicidad.

Leyla Chihuán y su romántica historia. (Instagram)

No es la primera vez que ambas publican recuerdos juntas, lo que ha llevado a muchos a preguntarse sobre la naturaleza de su relación. Leyla ha mantenido su vida personal bastante privada, pero esta imagen ha despertado el interés de sus seguidores.

Leyla habla sobre su vida sentimental. En una entrevista reciente, Leyla compartió que actualmente está soltera, pero no cierra la puerta al amor.

"No le corro, he tenido mis momentos, he tenido mis etapas, he tenido mis amores, he tenido mis calentones, también. No le corro (al amor). Pero ahora estoy en una etapa en la que estoy tranquila", comentó.