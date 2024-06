Úrsula Boza confiesa haberse autoregalado rosas para que Christopher Gianotti le pida regresar

Úrsula Boza visitó el set de Magaly TV La Firme junto a su actual esposo Cristopher Gianotti para revelar detalles de lo que fue su reconciliación y es que la parejita atravesó una fuerte crisis que por poco y los lleva a un inevitable divorcio.

La conocida como 'mirada de tiburón' reveló detalles de su vida personal y cómo fue el proceso de recabar su relación con Cristopher y es que al parecer la actriz habría hecho una jugada para poner celoso al padre de sus hijos.

A tomar al toro por las astas

Úrsula Boza y Cristopher Gianotti mantienen una relación bastante sólida hasta el día de hoy a pesar de haber atravesado un distanciamiento que por poco se vuelve permanente, sin embargo, ambos decidieron elegir por su felicidad y apostar una vez más por seguir construyendo una familia basada en el amor, respeto y admiración.

Sin embargo la actriz reveló que ella fue quien tomó la iniciativa para que el padre de sus hijas decidiera de una vez por todas retomar su relación por lo que inventó que viajaría a España por invitación de un misterioso galán que al parecer estaba interesada en ella.

Es así como la actriz de 'Al fondo Hay Sitio' confesó que inventó un detalle que le había mandado nombre que buscaba contestarla por lo que no dudó en acudir a una florería.

"Hasta me mande flores, yo misma me fui a la florería y me compré flores, yo quería moverlo samaquearlo, gasté, gasté mi plata", dijo Úrsula entre risas.

Es así como Cristopher reveló su reacción al enterarse de que su expareja había conocido una nueva persona.

"Viene y me dice 'conocí a una persona' y yo ya la escuchaba atentamente. Esta persona vive en España, nos hemos conocido. Mientras yo la iba escuchando esta parte de acá se iba retorciendo más", dijo el comediante señalando su corazón.

A pesar de que en un primer momento Gianotti confesó que su corazón se rompía en mil pedazos, notó un detalle misterioso en el obsequio por lo que decidió comentarlo con la trabajadora del hogar revelando la verdad.

"Yo sabía que por algún lado tenía que caer eso, le dije 'July cuéntame quién le dio las flores', 'El señor de Barcelona. Ay metí la pata. No me creyó ¿No?. Luego le dije 'vamos a hacer como que sí te creí', dijo Christopher entre risas.

Es así como el actor se enteró de toda la verdad, sin embargo, fue suficiente para abrirle los ojos y caer en cuenta que no podía perder el amor de la madre de sus hijas.

"Pero sí me movió el piso obviamente porque hasta ese momento ella como bien lo dijo estaba concentrada con sus hijas (...) llega el punto donde uno aprende", dijo.

Finalmente, Úrsula decidió tomar al toro por las astas y le propuso el divorcio al actor lo que fue determinante para retomar su relación.

"Le pedí el divorcio y me dijo 'Yo nunca te voy a dar el divorcio' y dije 'lo logré", concluyó.

Cabe mencionar que la pareja se unió en el 2006 se casaron en el 2011 y tuvieron dos hijas para que seguidamente se separaran en el 2015.

Después de un tiempo dijeron que retomaban su relación pero en el 2021 anunciaron nuevamente su separación pese a todos estos altibajos Cristopher y Úrsula están dispuestos a seguir construyendo una familia juntos.

Úrsula Boza comparte mensaje tras polémica de Gianotti: "Que piensen lo que quieran"

El actor, en una charla con Katia Palma, soltó que hablar de desigualdad en Perú era "discurso mediocre". Eso no le gustó nada a Ebelin Ortiz, Jaime Chincha y Mávila Huertas, quienes le dijeron de todo. Y no es para menos.

Pero, atención, porque Úrsula Boza, la esposa de Gianotti, no se quedó callada. Aunque no soltó el nombre de su esposo, compartió un mensaje en sus redes que nos dejó a todos pensando: "No te frustres cuando alguien no sea capaz de comprenderte. A veces, simplemente, tienes que dejar que el otro piense de ti lo que quiera. Eso no cambia quién eres en realidad". ¿Será una indirecta a todos los críticos?

A pesar de la tormenta mediática, la pareja no ha dicho ni "mu". Siguen subiendo contenido en redes sociales, como si nada hubiera pasado. ¿Están ignorando todo o simplemente están haciendo caso omiso? El misterio está a tope. Más allá del post, ni Boza, ni Gianotti han escrito algún comunicado aclarando o disculpándose por lo sucedido.