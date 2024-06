¿Nació el amor? Belén Estéven es ampayada con congresista Diego Bazán: "Es un hombre guapo"

Belén Estévez estaría dándole una nueva oportunidad al amor tras haber sido captada con el congresista Diego Bazán por las cámaras de Magaly Tv La Firme, la argentina reveló que para decidir estar con alguien lo debe evaluar bastante.

La ex jurado del recordado programa de 'El Gran Show' se mostró ilusionada con esta nueva etapa de su vida y confiesa que se está llevando las cosas con calma ya que considera que es una mujer que pisa firme sin presiones.

Belén Estévez sorprendió al haber sido captada aparentemente ilusionada después de mucho tiempo y es que la bailarina a sus 42 años reveló tomarse la vida con calma y ahora se encuentra con el corazón tranquilo tras haber conocido a Diego Bazán quien sería el hombre que se ha robado su corazón.

La modelo confesó que no se deja llevar por las apariencias física y primero se asegura en conocer la mente y el corazón del hombre que desee conquistarla y al parecer Diego habría pasado el filtro de la gaucha.

"Hace bastante que hablamos, es un hombre guapo. A mí me importa más lo que puede haber acá (Cabeza) y acá (Corazón), que lo que puede ser el físico", comenta Belén.

La rubia bailarina reveló que conoció al congresista hace dos años mediante Instagram en ese entonces la comunicación no era tan fluida como ahora ya que Estévez prefiere tomarse las cosas con calma.

"Hace dos años me habló por Instagram. Y bueno, en un momento nos pusimos a hablar, ahora tenemos una conversación más fluida, hablamos a diario. [¿Han salido varias veces?] Seguiremos saliendo, si. Es la primera vez que nos veíamos cara a cara", sostuvo Belén.

Sin embargo, según Magaly Medina recibió algunos mensajes que aseguraban que el congresista tenía otra relación, es por ello que Belén reveló su postura sobre esas especulaciones.

"Está soltero, yo estoy soltera, así que no hay nada que ocultar. Yo no descarto absolutamente nada. Ahora somos amigos [¿Más adelante?] Quién sabe", manifestó la Estévez, quien aseguró que todavía no se han dado ni un beso.