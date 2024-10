Ramón Quiroga asegura haber tenido un romance con actriz de 'Al Fondo Hay Sitio': ¿De quién se trata?

Ramón Quiroga fue uno de los guardametas que nos hizo gritar durante varios mundiales hace varias décadas. Sin embargo, hoy es noticia ya que confesó haber tenido un romance con una actriz que participó en la famosa serie 'Al Fondo Hay Sitio'.

El futbolista, quien se retiró de las canchas hace varios años, reveló que la mujer con la que tuvo un vínculo sentimental es Rosa Cáceres, más conocida como Teddy Guzmán.

Recordemos que Rosa Cáceres dio vida a Carmen Torres en la teleserie que se emite por América TV. El personaje de Torres era una de las enemigas juradas de Francesca Maldini, junto a Claudia, interpretada por Úrsula Boza.

En una reciente entrevista, Quiroga confesó que su relación con Cáceres inició debido a que vivían relativamente cerca. Además, contó detalles sobre el romance que vivieron, aunque no especificó la fecha.

"Salí con Teddy Guzmán, porque ella vivía frente a mi edificio. Yo vivía en un edificio frente a la 'Tiendecita Blanca', y ahí había un café-concert, y ahí estaba Teddy Guzmán. Me parece que donde vivía Teddy ahora hay un local de hamburguesas" , expresó con cierta nostalgia.

Finalmente, el exfutbolista aseguró que la profesión de Cáceres nunca fue un problema para él, ya que se considera un hombre muy tranquilo. Además, no reveló el tiempo exacto en que tuvo relación con la actriz y solo se limitó a decir: "Creo que hemos salido un buen tiempo".

Han pasado casi ocho años desde la última vez que Mayra Couto encarnó a Grace González en 'Al Fondo Hay Sitio' y hace poco cuando fue consultada sobre si volvería a interpretar a la hermana de Joel, se mostró muy emocionada y dijo que sí.

"Sí, es bonito. Me gustaría regresar, sí, en mi corazón, aunque sea en una escenita para el público tal vez. Porque la gente sigue diciéndome: 'Grace no sé qué'" , expresó en declaraciones para 'América Espectáculos'.

En esa misma línea, reveló que muchas personas aún le reconocen por su personaje en las calles, incluso se animó a contar una anécdota donde una niña del extranjero lo reconoció como la hija de Charito.

"Hay una niña venezolana que la vez pasada me vio y me dijo: 'Yo te conozco, yo te veo en la tarde', y yo le dije espérate ¿tú cómo me conoces?: 'Es que te veo en la tarde', ah ya y le dije: 'Gracias'", concluyó.