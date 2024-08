¡Lloraron de emoción! Estos fueron los votos de Melissa Paredes y Anthony Aranda en su boda

Después de varios meses comprometidos, Antony Aranda y Melissa Paredes dieron el gran paso en su relación y dejaron de ser novios para convertirse en esposos. La pareja se unió en matrimonio en una boda celebrada en una romántica casa de campo en Pachacámac.

La novia utilizó un vestido blanco, con transparencias a ambos lados y algunas aplicaciones de pedrería de fantasía, el traje era ceñido a su cuerpo y además llevaba un velo largo y una tierra, mientras que Anthony lució un traje hecho a medida de color blanco blanco y negro, entallado perfectamente a su cuerpo.

Los votos de Melissa Paredes y Antony Aranda

Melissa y Anthony protagonizaron varios momentos románticos durante la ceremonia, pero sin duda el momento de los votos fue uno de los más emotivos. El bailarín empezó expresando lo mucho que ama a la actriz, además, resaltó el futuro que tienen en mente.

"Todas las personas que amamos y estimamos mucho y que también nos quieren. Me encanta que logremos siempre todo lo que nos proponemos. Tú y yo somos un gran equipo. Así como también somos increíbles en nuestro negocio, sé que seremos increíbles formando una familia. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas", expresó el bailarín.

Por su lado, la exconductora de 'América Hoy' resaltó la unión que tienen como pareja y que piensan luchar contras la adversidad. Además, no descartaron convertirse en padre próximamente, ya que hasta el momento solo han criado juntos a la hija de Melissa y el 'Gato' Cuba.

"Sé que tenemos el sueño de ser padres juntos. Sé que vamos a ser los mejores y sé que tú vas a ser un increíble papá. Lo veo por todas las ganas que tiene, eres tú maravilloso y solo te digo que hay que tener presente que quizá las cosas cambien porque así es la vida pero hay que tener la convicción de que si estamos juntos, las cosas van a estar mejores y podemos superar juntos", agregó Melissa Paredes.

Finalmente, la modelo cerró su discurso expresando el gran amor que tiene por Anthony. "Te amo, me encantas y sabes que me derrito por tí. Es maravilloso verte todo los días, verte como eres con ella y es algo que me llena de mucha emoción y felicidad y yo he tenido mucha suerte de encontrar un hombre tan maravilloso como tú".

No cabe duda que la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda era una de las más esperadas por todos y ha dado que hablar mucho en la prensa de espectáculos, además de haberse filtrado varios videos de la ceremonia.