¡Lo alienta! "Peluchín" aconseja a Edson Dávila: "Ya está para tener su show"

Rodrigo González habló sobre el éxito que está teniendo Edson Dávila en su podcast, por lo que no dudó en recalcar que el co-conductor del programa de 'América hoy' tiene todas las herramientas para poder sacar adelante un programa con su conducción ya que ha logrado ganarse al público cada mañana con sus ocurrencias.

El panelista del programa de 'Amor y Fuego' elogió el carisma y simpatía de Edson Dávila quién ha ganado con el tiempo bastante fama en televisión, esto tras ser conocido como 'Giselo' en el "Gran Show" dónde empezó con su carrera como artista.

Rodrigo González habló sobre el cariño que ha logrado ganarse Edson Dávila y es que tras la publicación del último episodio de su podcast donde tuvo como invitados a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola se pudo confirmar una vez más que el actor cuenta con todo lo necesario para sacar adelante un programa propio.

El conductor del programa de espectáculos recalcó que su personaje de 'Giselo' ya quedó atrás pues ya creo una fama por quién es.

El popular 'Peluchín' agregó que Edson tiene todas las características para alegrar al público en cualquier horario del día ya que tiene todas las habilidades para entretener y ofrecer un show de calidad.

"Mira canta, baila, actúa, le dices que te cante una canción y te canta una canción en el tono que sea, te arma el show te da los quiebres perfectos porque tiene que estar haciéndole los coros a desangeladas, a gente sin talento, cuando él solo llena la pantalla, que no te hagan creer lo contrario Edson", agregó.

Finalmente, Rodrigo enfatizó en que debe buscar su propio espacio en donde le permita brillar ya que eso logró hacer él y el día de hoy tiene un programa de espectáculos que es líder en sintonía junto a Gigi Mitre, su dupla inseparable.

"No ya va a llegar tu momento, no cada cosa tiene su etapa, todo eso que te dicen no lo escuches que si yo hubiera sido así seguiría en 'Lima Limón'", dijo 'Peluchín'.