¿Lo confirmó? Samantha Batallanos rompió su silencio sobre presunto romance con Jefferson Farfán

La modelo Samantha Batallanos y el exfutbolista Jefferson Farfán están en el centro de la atención pública después de que Cuto Guadalupe insinuara en televisión nacional que podrían haber tenido un amorío. En respuesta, Batallanos decidió romper su silencio y aclarar si tuvo o no una relación con el '10 de la calle'.

Recordemos que la modelo tuvo una polémica con el boxeador Jonathan Maicelo, a quien denunció por agresión. No obstante, ahora es involucrada con el exfutbolista. Conoce qué dijo al respecto la popular modelo.

Samantha Batallanos revela si tuvo un romance con Jefferson Farfán

La exreina de belleza, en una reciente entrevista con un medio local, afirmó que no ha tenido ni tiene un romance con el ex de Melissa Klug. Además, mencionó que sí lo conoce y que se han encontrado en el gimnasio en algunas ocasiones, pero nunca han tenido "saliditas".

"Me dan risa esos comentarios, hablan sin saber. Es cierto que lo conozco, nos hemos cruzado en varias ocasiones en el mismo gimnasio, solo eso. (...) No, nunca hemos tenido una salidita, tampoco me lo propuso", mencionó para el diario Expreso.

Por otro lado, Samantha mencionó que no se ha percatado de los 'likes' que le deja el exdeportista en sus redes sociales, pero no le ve nada de malo si es así. "Realmente no me ha dado cuenta, si lo hace no le veo nada de malo", dijo la exintegrante de 'Cachudas, pero conchudas'.

Afirma que se encuentra soltera

En la misma entrevista, Samantha Batallanos también afirmó que en este momento está soltera y planea permanecer así durante un tiempo sin buscar un nuevo romance. "Nada que ver, amo mi soltería y así quiero estar un buen tiempo", expresó la popular modelo.

Es importante destacar que Cuto Guadalupe mencionó que su sobrino está soltero y parece interesado en una modelo discreta a quien le da muchos 'likes' en redes sociales. "Yo converso mucho con Jefferson, él tiene otras prioridades en este momento. Bueno, no puedo revelar el interés que él tiene por una persona. Ustedes que lo siguen se darán cuenta a que persona sigue en las redes...No son las que se están mencionado, es alguien bajo perfil", mencionó el exfutbolista.

Por tales declaraciones, los usuarios en redes sociales indicaron que la mujer a la que se refería el Cuto Guadalupe sería Samantha Batallanos. No obstante, ella lo ha desmentido y aclaró que no tiene ningún vínculo con el '10 de la calle'.