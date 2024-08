Macarena Gastaldo decidida a demandar a Pamela López por difamación: "También he sido víctima"

La expareja de Christian Cueva tendría otro problema legal, pues la modelo argentina Macarena Gastaldo reveló que está decidida en demandarla por difamación. Y es que Pamela López causó polémica en las redes sociales tras detallar una lista de mujeres con las que 'Aladino' habría sido infiel.

Tras ser mencionada por la aún esposa de Christian Cueva, Macarena Gastaldo expresó su indignación y detalló que enviará una carta notarial a la influencer. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Macarena Gastaldo iniciaría demanda contra Pamela López

La modelo argentina Macarena Gastaldo informó a América Hoy que envió una carta notarial a Pamela López debido a que esta la mencionó como una de las "amantes" de Christian Cueva. Esto ocurrió después de que la empresaria publicara una conversación con el futbolista, en la que aparece el nombre de la modelo como una de las mujeres con las que habría tenido un romance.

"Lo conozco por ser quién es. Una vez sí coincidí (en una reunión), pero no entiendo el vínculo como que quieren hacer sentimental, nada que ver", indicó la argentina, quien al ser consultada si en esa ocasión estaba con Pamela López, respondió: "Nunca me la crucé, y si habrá estado, no sé. Ni la conozco, obvio, estaba con otra persona".

No obstante, Macarena Gastaldo ha negado rotundamente estas acusaciones y está considerando iniciar un proceso legal. Cabe resaltar que la modelo ha expresado su indignación en redes sociales luego de que la hayan involucrado en este polémico tema.

"Está firmada, todo. Solo quiero que se apacigüen las cosas, porque no quiero que salga en TV esto, y que se vuelva en un circo. Cuando las cosas son de verdad, se hacen en silencio también. Yo también he sido víctima de violencia y nunca me puse en pie a exponer infidelidades, porque eso taparía el problema grave, el problema principal", acotó la modelo.

Brunella Horna apoya a Macarena Gastaldo

Luego de que Brunella Horna escuchara las declaraciones de Macarena Gastaldo en donde asegura que está decidida a iniciar un proceso legal contra Pamela López, la conductora de 'América Hoy' le mostró su respaldo a la modelo argentina y detalló que comprende su indignación.