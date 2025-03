Macarena Vélez junto a Juan Ichazo derrochan amor en redes y Magaly arremete: "Una foto provocadora"

En los últimos días, Johana 'La Nena' Cubillas y su expareja Juan Ichazo estuvieron en medio de enfrentamientos debido a la nueva saliente de argentino, Macarena Vélez. Aunque el extranjero negó tener una relación con la exchica reality compartió una foto amorosa en sus redes, que Magaly terminó criticando.

A través de sus redes sociales, Juan Ichazo compartió una fotografía donde aparece besando a Macarena Vélez con el mensaje 'mi pareja de baile'. Esto fue compartido luego de que el argentino tuviera un fuerte altercado con la madre de sus dos hijos, la 'Nena' Cubillas, en el programa de Magaly. Es así como la conductora no dudó en despotricar contra el 'couch'.

"Esta foto muy amorosa, muy romántica como si tuvieran una relación con Macarena. Justamente después de haberse peleado de la forma tan horrible con su expareja y madre de sus dos hijos. Esto me parece poco empático de parte de un hombre. Es falta de empatía a una mujer con quien compartió varios años y le dio dos hijos", expresó Magaly.

Después, la conductora de 'Magaly TV La Firme' revela que estas actitudes de Ichazo con su expareja sería símbolo de narcicismo, como ya lo había afirmado cuando interrumpió la entrevista de la 'Nena' y tratando de silenciarla.

"Es una fotografía provocadora, hay gente que tiene rasgos muy narcisistas porque no tienen empatía con el dolor que puede estar teniendo su expareja. Respeto es una palabra que alguna gente no lo tiene en su vocabulario y no lo tiene en su escala de valores. Otra palabra grande es empatía con el dolor ajeno, porque creo que si amaste a una persona por lo menos tienen un poquito de corazón", añadió.