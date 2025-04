Macarena Vélez revela planes de convivencia con Juan Ichazo, pero él lo niega: "No lo hemos hablado"

Pese a las críticas que han rodeado su relación desde el inicio, Macarena Vélez y Juan Ichazo siguen mostrándose sólidos. La pareja reapareció públicamente en un evento y volvió a generar titulares, esta vez por dejar entrever que estarían considerando la posibilidad de convivir, algo que ha llamado la atención de sus seguidores.

En una entrevista con el programa "Todo se Filtra", Macarena Vélez compartió detalles de su relación con Ichazo y afirmó que, pese a las dificultades, ambos se encuentran en una buena etapa. La exchica reality dejó abierta la posibilidad de dar el siguiente paso junto a su pareja.

Sin embargo, la sorpresa vino por parte de Juan Ichazo, quien no confirmó la misma intención. El ex de la 'Nena Cubillas', fue consultado sobre el mismo tema, pero negó que hayan tenido esa conversación.

"No, tranquilidad, en su momento seguro, pero la verdad que no, no lo hemos hablado", declaró el argentino, dejando claro que prefiere tomarse las cosas con calma.