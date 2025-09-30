Madre de Edison Flores llora al hablar del divorcio de su hijo con Ana Siucho: "No veía a mis nietas"

Hace meses, Edison Flores anunció finalmente su separación de Ana Siucho después de muchos rumores. Durante todo este proceso, la madre del futbolista de Cienciano reveló que no pudo ver a sus únicas dos nietas por un largo tiempo.

Madre de 'Orejitas' no podía ver a sus nietas

La señora Alicia Peralta es madre del querido futbolista Edison Flores y estuvo en una entrevista de streaming junto a su hijo. Es ahí donde reveló que durante la separación de su hijo con Ana Siucho, tuvo que estar separada de sus únicas dos nietas porque viajaron a USA, pero hace poco pudo volver a verlas.

"Después de mucho tiempo he visto a mis nietas, han ido a visitarme a mi casa, hemos estado con ellas. Hemos pasado muy bonito estos últimos tiempos. Yo amo a mis nietas, es el único que me ha dado nietas. No las veía, pero ahora sí. Hablo con ellas que están en Estados Unidos, hago videollamadas y me siento feliz", expresó.

Opinó sobre el divorcio con Ana Siucho

La madre del pelotero también opinó sobre cómo su hijo estuvo afrontando su separación con la madre de sus hijas. Así mismo, cree que poco todo se irá solucionando con más tranquilidad y por el bien de sus pequeñas niñas.

"Siempre pido a Dios que esto esté mejor, que él esté bien, que salga adelante. Pasan cosas difíciles, pero se va a solucionar poco a poco. Estamos encaminados en lo mejor, para él y sus hijas", añadió la madre del querido 'Orejitas'.

En otro momento, la señora Alicia Peralta también comentó sobre cómo siempre ha estado presente en cada partido de su hijo para poder apoyarlo. Incluso cuando nadie podía ir, ella siempre está para él y por más momentos difíciles que pasa en su vida personas, lo apoyará para superarlo todo.

"Yo he tratado de estar más cerca a él, estando en todos los partidos. Mis hijas no podían ir, yo iba sola, me quedaba hasta el último y lo esperaba. Sí, se pasó un momento difícil. Yo lo veía mal", comentó la señora ante el programa de streaming.

De esta manera, la madre de Edison Flores reveló que el divorcio de su hijo le afectó porque no pudo ver a sus nietas por un largo tiempo y como son las únicas, le chocó mucho no poder verlas como antes. Así mismo, agrega que 'Orejitas' podrá superar todo este proceso de separación de Ana Siucho.