Andrea San Martín cree que Samahara Lobatón es una 'mamá chévere': "Me pasa datos de maternidad"

En un programa, Andrea San Martín reveló que considera a Samahara Lobatón una madre 'chévere' y que incluso, se han compartido datos de maternidad.

30/09/2025

En las últimas semanas, Andrea San Martín ha llamado la atención tras tener un problema legal con su expareja Juan Víctor Sánchez, el padre de su segunda hija. Aunque, en esta ocasión estuvo en un programa de TV para responder algunas preguntas y sorprendió al referirse a Samahara Lobatón

Andrea San Martín sobre Samahara Lobatón

Durante el programa 'Ponte en la Cola', Andrea San Martín estuvo presente para compartir algunos detalles de su vida, pero también someterse a las divertidas secuencias del show. Es así como es consultada sobre quien de las jóvenes influencers la agregaría a un grupo de mamás chéveres y sorprendió al elegir a Samahara Lobatón.

"Tiene un grupo de WhatsApp de mamá chévere y puedes agregar a una más ¿A quién eliges? ¿Melissa Paredes, Samahara Lobatón o Ale Venturo?", le pregunta la conductora Micheille Soifer a la influencer. 

Es así como Andrea San Martín responde: "Me da pena, las tres me parecen muy buenas mamás. A Ale no la conozco, a Melissa y Samahara sí. Con la que he hablado recientemente ha sido con Samahara pasándonos datos de maternidad, así que a ella la pondría. Me pasó datitos para las fiestas infantiles".

Ambas son influencers de maternidad

Tanto Andrea San Martín como Samahara Lobatón realizan contenido en sus redes sociales en relación a los cuidados de sus hijos. Aunque han sido mamás jóvenes, comparten cada experiencia con sus seguidores en cada paso del crecimiento de sus pequeños. 

Actualmente, Andrea tiene dos hijas que viven con ella. La mayor es hija de Sebastián Lizarzaburu, con quien tuvo la oportunidad de reconciliarse, pero terminaron separándose. Después, tiene una segunda hija con Juan Víctor Sánchez, con quien no ha tenido una buena relación. Actualmente, la influencer está en líos legales con cada uno. 

Por su parte, Samahara Lobatón tiene actualmente dos hijas y un tercero en camino. Su hija mayor es de su expareja Youna Horna, quien está actualmente en USA y con quien tiene una relación de padres muy tensa. Su segunda hija y el tercero en camino, son de su actual pareja Bryan Torres

En conclusión, Andrea San Martín y Samahara Lobatón son dos madres jóvenes de la farándula peruana que se han visto en escándalos, pero también son mujeres que se han dedicado a sus hijos. Por ello, cada una comparte sus experiencias de maternidad en sus redes sociales y se pasan datos mutuamente para las crianzas de sus pequeños. 

