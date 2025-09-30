RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡No se justifica!

Gustavo Salcedo pide disculpas públicas a Christian Rodríguez por agredirlo: "Estoy dando la cara"

A través de un programa, Gustavo Salcedo realiza una disculpa pública a exproductor Christian Rodríguez, pero niega haberlo agredido anteriormente o amenazado a su familia.

Gustavo Salcedo pide disculpas públicas a Christian Rodríguez por agredirlo
Gustavo Salcedo pide disculpas públicas a Christian Rodríguez por agredirlo (Composición Karibeña)
30/09/2025

Tras la denuncia penal que puso Christian Rodríguez y su familia contra Gustavo Salcedo por agresión, el exdeportista rompió su silencio. En una entrevista, el aún esposo de Maju Mantilla decidió disculparse públicamente, pero afirma que todo lo sucedido se le salió de las manos.

Gustavo Salcedo se disculpa, pero afirma que exageran

El programa 'Amor y Fuego' tuvo una entrevista exclusiva con Gustavo Salcedo donde señala que no estaría de acuerdo con la denuncia que le ha puesto Christian Rodríguez. Aunque señala que él merecía que el exproductor de Latina le pida disculpas.

"Yo he tenido acceso a esa denuncia y me da risa. No tengo por qué esconderme detrás de nadie, lo que ha pasado es un acto puntual. Hay cosas que no vi que estaban en esa situación, no lo minimizo y pido las disculpas del caso. Yo merecía una disculpa previamente por todo el daño que ha ocasionado, pero no voy a permitir que se creen más historias", dijo. 

Niega haber agredido anteriormente a exproductor

Así mismo, Gustavo Salcedo señala que no ha agredido a Christian Rodríguez en marzo mientras realizaba ejercicio. El exproductor declaró en la denuncia que el exdeportista lo golpeó en la cara con su codo dejándolo inconsciente en el suelo por unos segundos. 

"No sé a qué agresión se refiere (el codazo en la cara) no, no es verdad. Yo intentado hablar, mi intención era hablar tener un descargo, que me pida disculpas", exclamó. 

¡La desmiente! Macarena Vélez defiende a Juan Ichazo de Johana Cubillas: "Les está viendo la cara"
Lee también

¡La desmiente! Macarena Vélez defiende a Juan Ichazo de Johana Cubillas: "Les está viendo la cara"

En otro momento, señala que no justifica haber actuado violentamente y que la situación solo se le escapó de las manos. Incluso señaló que aceptaría la responsabilidad de sus acciones, pero no que todo lo declarado en la denuncia es verdad y se defendería por ello. 

"Primero, para decir que no justifico la violencia, segundo para pedir las disculpas públicamente a esta persona que creo que es una situación que se salió de las manos, que a cualquiera en mi posición le podía haber pasado, no lo minimizo, pero tampoco que se hagan exageraciones. No lo justifico, no estuvo bien y asumo mi responsabilidad", señaló. 

¡Arrasó en votos! Zully se convierte en la ganadora del Miss Primavera Karibeña 2025
Lee también

¡Arrasó en votos! Zully se convierte en la ganadora del Miss Primavera Karibeña 2025

De esta manera, Gustavo Salcedo afirma que acepta la agresión que realizó a Christian Rodríguez frente a su familia y se disculpa. Aunque, señala que las agresiones anteriores y amenazas no lo habría realizado él, así que tomaría las acciones legales para defenderse. Dejando así en claro que no hablará más del hecho. 

Temas relacionados agresión Christian Rodríguez da la cara disculpa Gustavo Salcedo

Siga leyendo

Lo Más leído

Tula Rodríguez recrea emotivo momento junto a Javier Carmona ysu hija Valentina: "El mejor equipo de tres"

¡Ya es parte de la familia! Chechito celebró el cumpleaños de la bailarina Angye Zapata

Reconocida cantante y sus músicos fallecen en fatal accidente mientras se dirigían a una presentación

Rafael Cardozo 'llora' por el compromiso de Cachaza y afirma que se arrepiente de pedirle la mano

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

últimas noticias
Karibeña