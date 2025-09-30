Gustavo Salcedo pide disculpas públicas a Christian Rodríguez por agredirlo: "Estoy dando la cara"

Tras la denuncia penal que puso Christian Rodríguez y su familia contra Gustavo Salcedo por agresión, el exdeportista rompió su silencio. En una entrevista, el aún esposo de Maju Mantilla decidió disculparse públicamente, pero afirma que todo lo sucedido se le salió de las manos.

Gustavo Salcedo se disculpa, pero afirma que exageran

El programa 'Amor y Fuego' tuvo una entrevista exclusiva con Gustavo Salcedo donde señala que no estaría de acuerdo con la denuncia que le ha puesto Christian Rodríguez. Aunque señala que él merecía que el exproductor de Latina le pida disculpas.

"Yo he tenido acceso a esa denuncia y me da risa. No tengo por qué esconderme detrás de nadie, lo que ha pasado es un acto puntual. Hay cosas que no vi que estaban en esa situación, no lo minimizo y pido las disculpas del caso. Yo merecía una disculpa previamente por todo el daño que ha ocasionado, pero no voy a permitir que se creen más historias", dijo.

Niega haber agredido anteriormente a exproductor

Así mismo, Gustavo Salcedo señala que no ha agredido a Christian Rodríguez en marzo mientras realizaba ejercicio. El exproductor declaró en la denuncia que el exdeportista lo golpeó en la cara con su codo dejándolo inconsciente en el suelo por unos segundos.

"No sé a qué agresión se refiere (el codazo en la cara) no, no es verdad. Yo intentado hablar, mi intención era hablar tener un descargo, que me pida disculpas", exclamó.

En otro momento, señala que no justifica haber actuado violentamente y que la situación solo se le escapó de las manos. Incluso señaló que aceptaría la responsabilidad de sus acciones, pero no que todo lo declarado en la denuncia es verdad y se defendería por ello.

"Primero, para decir que no justifico la violencia, segundo para pedir las disculpas públicamente a esta persona que creo que es una situación que se salió de las manos, que a cualquiera en mi posición le podía haber pasado, no lo minimizo, pero tampoco que se hagan exageraciones. No lo justifico, no estuvo bien y asumo mi responsabilidad", señaló.

De esta manera, Gustavo Salcedo afirma que acepta la agresión que realizó a Christian Rodríguez frente a su familia y se disculpa. Aunque, señala que las agresiones anteriores y amenazas no lo habría realizado él, así que tomaría las acciones legales para defenderse. Dejando así en claro que no hablará más del hecho.