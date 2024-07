Magaly afirma que Richard Acuña expuso el mal comportamiento de Paolo Guerrero: "Le dio su vuelto"

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre el escándalo de Paolo Guerrero y la UCV. Esta vez la periodista aseguró que Richard Acuña planeó todo para demostrar lo "berrinchudo" que es el 'Depredador' tras los múltiples problemas que ha generado al club desde que firmó su contrato a inicios de año.

Recordemos que Paolo Guerrero firmó con la UCV en febrero del 2024 y luego quiso terminar el contrato, pero tras varias negociaciones ingresó a jugar con el club 'poeta'. Sin embargo, la UCV reveló que el 'capitán' quiere terminar su contrato a los 6 meses.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' dio crédito a lo comentado por Ana Paula Consorte, sobre el hecho de que Paolo Guerrero había avisado a Richard Acuña sobre su decisión de no jugar. Sin embargo, también analizó la jugada estratégica del presidente de la UCV.

"No hay que olvidar que Richard Acuña es un político, es un tipo que cranea las cosas, los proyecta y las piensa. Yo creo que lo que Richard Acuña quiso fue exponer a Paolo Guerrero al espectáculo circense", dijo Magaly en un inicio.

Enseguida, aseguró que Paolo Guerrero pecó de confiado y fue a sentarse en la banca de suplentes pensando que no sería llamado (tal como comunicó Ana Paula), pero Richard Acuña le habría tendido una trampa para exponer su mal carácter aprovechando la atención de todos los presentes.

"Conociendo su carácter (de Paolo), quiso exponerlo delante de todo el público del estadio y de todas las cámaras para que la gente se entere que no quería jugar, porque se quería ir (...) después de todos los berrinches y pataletas que les ha hecho desde que firmó el contrato, supongo que los de la Vallejo deben estar hartos y le dieron su vuelto", agregó.

Hace dos días Ana Paula dijo que tiene muchas cosas por decir pero prefiere esperar un poco. Sin embargo, cuestionó la convivencia de Brunella Horna y Richard Acuña, además de su comunicación diaria.

"Al parecer no (hablas con Richard Acuña), porque hablas tontería y media. Pregúntale bien a tu marido que él sabía, Paolo le comunicó a RA que no jugaría más, le comunicó al entrenador que no se sentía apto o en condiciones para jugar", expresó Ana Paula mediante Instagram.