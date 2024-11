Magaly arremete contra Cristian Zuárez por premio Martín Fierro: "Yo no fui scort de Andrés Hurtado"

Magaly Medina ha vuelto a enfrentarse públicamente con Cristian Zuárez en defensa de los 'Hablando Huevadas'. Sin embargo, la conductora también aprovechó para aclarar nuevamente que ella no fue acompañante de Andrés Hurtado en los premios Martín Fierro, tal como dejó entrever Zuárez.

La conductora utilizó varios minutos de su programa para enmendarle la plana al exnovio de Laura Bozzo, quien desmeritó el éxito que Jorge Luna y Ricardo Mendoza vienen teniendo a nivel internacional.

Los ánimos de Magaly se caldearon cuando escuchó decir a Cristian que Andrés Hurtado, 'Chibolín', fue quien patrocinó su viaje y el de su esposo a los premios Martín Fierro el año pasado.

La periodista no toleró esta afirmación y criticó a Cristian, minimizando su carrera en el espectáculo nacional e internacional. Además, volvió a aclarar que no tiene ningún vínculo con Hurtado, quien está siendo procesado por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

" Yo no soy la escort de nadie . A mí quien me pagó los pasajes fue una agencia de turismo que contrató este canal. Con quien nosotros hablamos y negociamos mi ida a la premiación fue con la producción, y viajé con mi esposo. En todo caso, mi escort fue él" , aclaró.

Magaly Medina no dejó pasar por alto las recientes críticas de Cristian Zuárez, quien ha generado controversia al hablar mal de los comediantes de 'Hablando Huevadas'. En su programa "Magaly TV La Firme", la conductora defendió a los cómicos peruanos, y además aprovechó para responder a las afirmaciones de Zuárez sobre su propia carrera.

La conductora no solo defendió a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, sino que también cuestionó las afirmaciones de Zuárez, quien les quitó mérito por sus logros.

"¿Él dice que si no fuera por él no los conocerían? Los 'Hablando Huevadas' llenaron el Madison Square Garden de Nueva York, hicieron sold out en Buenos Aires. ¿Cómo puede decir eso?", agregó Magaly, dejando claro que no está dispuesta a tolerar ese tipo de comentarios.